N-Calédonie: 5 partis politiques habilités à faire campagne pour le référendum de novembre

Paris, France | AFP | mardi 19/06/2018 - Cinq partis politiques calédoniens ont été habilités à participer à la campagne officielle pour le référendum sur l'indépendance du 4 novembre prochain, a annoncé mardi le Haut-commissariat dans un communiqué.



La commission de contrôle de l’organisation et du déroulement de la consultation s'est réunie mardi "afin de statuer sur les demandes des partis et groupements politiques souhaitant participer à la campagne officielle" du référendum.

Cinq partis ou groupements "sont habilités à participer à la campagne officielle": trois groupements loyalistes, le parti et groupement "Républicains calédoniens", le groupement "Les Républicains - Rassemblement - Mouvement Populaire Calédonien" et le parti "Calédonie ensemble", et deux groupements indépendantistes, le groupement "Union Nationale pour l'Indépendance" et le groupement "UC-FNLKS et Nationalistes".

Depuis 20 ans, un processus de décolonisation par étapes est en place en Nouvelle-Calédonie et doit déboucher sur un référendum lors duquel les électeurs devront dire s'ils veulent "que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante".