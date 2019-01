"My ukulele", l'hommage de Nico'o à cet instrument

PAPEETE, le 8 janvier 2019 - Grâce au 'ukulele, Nico'o a participé à de nombreux festivals dans le monde. Aujourd'hui, ce musicien accompli a décidé de rendre hommage à cet instrument qui a changé sa vie en 2000, à Teahupoo. Avec ses amis répartis dans les quatre coins du monde, ils ont réalisé un clip intitulé "My ukulele".



Qui ne connait pas le 'ukulele ? Cet instrument à corde fait vibrer vos soirées et anime parfaitement vos bringues. D'ailleurs, au fenua, il n'y a pas de bringue sans 'ukulele. Avec quatre ou huit fils, cet instrument est souvent accompagné par une guitare. Et parmi les nombreux groupes locaux, on retient les différentes prestations du groupe " Te Ava Piti " et plus particulièrement de leur défunt soliste, Vehiatua Paraue. L'artiste avait marqué les esprits par sa façon de jouer.



Aujourd'hui, beaucoup de Polynésiens maitrisent parfaitement cet instrument et certains ont eu une révélation, et c'est le cas de Nico'o. " Cet instrument a changé ma vie en 2000, à Teahupoo. " À cette époque, Nico'o, était dans l'armée et il était au fenua en mission. Pendant son temps libre, Nico'o était avec " la famille Tihoni ou John et Titaina, ils sont comme une deuxième famille pour moi. Ils tiennent une pension à Teahupoo, et j'ai appris à jouer grâce à John, lors des bringues et des messes dans l'église du village. Il savait que je faisais de la guitare et il m'a mis le 'ukulele dans les mains et m'a dit : 'fais comme moi, joues !' Et je n'ai jamais arrêté ", livre le musicien.