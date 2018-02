Musique : la balade calédonienne de Gabilou et Claudia Haustien

"C'est une chanson écrite pour la Calédonie, mais ça va être tellement joli que ça va faire le tour du monde !"



Tu reçois aujourd'hui une invitée très spéciale…

Pour moi elle est spéciale, car c'est une très bonne chanteuse qui ne chantait plus depuis 20 ans. Elle s'appelle Claudia Haustien, elle est née en Nouvelle-Calédonie et est d'origine Vietnamienne. Elle chante vraiment bien. Elle avait émergé par un radio-crochet quand elle était adolescente, et je l'avais remarquée parce qu'elle m'avait accompagnée lors d'une tournée en Nouvelle-Calédonie. Elle était ensuite venue à Tahiti pour enregistrer chez Alphonse plusieurs fois, mais ensuite nous nous étions perdus de vue. Donc quand je l'ai revue à Nouméa l'année dernière et que je lui ai dit "je vais t'amener à l'Olympia !", elle n'y croyait peut-être pas (rire).



Et c'est parti comme ça, et justement j'avais une chanson, celle qu'on va enregistrer cette après-midi, qui est un duo que je lui ai proposé. C'est une chanson écrite pour la Calédonie, mais ça va être tellement joli que ça va faire le tour du monde ! On va aussi faire des galas ensemble en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie, et bien sûr Paris le 19 janvier 2019.



Quelle est cette chanson que vous enregistrez aujourd'hui ?

Elle s'appelle "Source de ma vie", elle est en français. Elle parle de la Nouvelle-Calédonie, et je la trouve magnifique. L'auteur s'appelle Marotea, c'est lui qui a écrit Faka Tere Tere, une chanson qui a fait le tour du monde… Et "Source de ma vie" est aussi belle !



Quels sont tes liens avec la Nouvelle-Calédonie ?

Et bien il y en a plusieurs. J'ai eu une fille en Calédonie, qui s'appelle Samantha, qui a épousé un Tahitien et qui vit ici maintenant, elle est professeur d'anglais. Je me suis aussi fait beaucoup d'amis. Et enfin j'ai beaucoup chanté en Nouvelle-Calédonie, et les Calédoniens ont commencé à aimer mon répertoire… Donc depuis quelques années je remplis mes salles là-bas, on fait 3800 personnes à chaque spectacle. Donc je suis vraiment heureux de chanter là-bas, et je sens que les Calédoniens, toutes ethnies confondues, aiment ce que je fais. Je m'adresse directement à eux comme si j'étais Calédonien moi-même… Je suis Calédonien de cœur !



Donc aujourd'hui je vais choisir deux ou trois Calédoniens qui vont me suivre pour aller à l'Olympia. Il y aura un kanak, ou deux, et Claudia. Et de Tahiti que je vais amener, il y a Tapuarii, Sabrina et Grace Laughlin, Teiva LC, Patrick Noble et Gaby Katea. Et peut-être Rataro si il se manifeste, parce que je le vois moins.



Quels sont les liens et les différences musicales que tu as pu observer entre la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie ?

Ils suivent ce qu'il se passe à Tahiti, aujourd'hui par exemple il y a des ukulele partout en Nouvelle-Calédonie. Ils ont aussi des traditions comme le pilou-pilou, ou encore le kaneka qui est une musique typique de chez eux, que les kanak chantent beaucoup. Je n'en ai pas fait beaucoup personnellement, mais là, "Source de ma vie", est une chanson qui tire un peu sur ces influences.