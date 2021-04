Muriāvai : trois mondes, un univers

Je sentais la nécessité de prouver notre existence dans un monde où tout s’arrête, où il n’y a plus de concert, d’exposition, de culture

C’est important dans la vie, non ?

L’art donne à réfléchir, à ressentir. Il permet de voyager

c’est ce qui fait notre particularité d’humain, c’est ce qui nous différencie du légume

Et c’est ainsi que l’on a réuni nos solitudes

Pendant 20 ans, j’ai plutôt travaillé sur du tissu libre et non encadré, cela change

J’ai deux tableaux très récents, des monochromes. Nous avons tous les trois sélectionné des tableaux que l’on trouvait intéressants soit parce qu’ils sont remarquables dans notre parcours ou soit parce qu’ils n’ont jamais été montrés

Jean-Luc Bousquet est figuratif, je suis entre les deux, Bernard quant à lui est vraiment dans l’abstraction, nous sommes trois voix pleines de couleurs que l’on va entendre dialoguer dans cet espace circulaire.

Et certaines sont particulièrement parlantes à ce niveau-là

la pilule miracle

de la bulle dans laquelle chacun s’est enfermé, du confinement

en ces périodes dramatiques, des sentiments forts émergent

je parle d’une certaine détresse, de douleur et de solitude avec mon art, je suis un peu toujours dans ce thème

TAHITI, le 19 avril 2021 -L’idée a vu le jour il y a quelques mois. Jean-Luc Bousquet a demandé à Gotz et Bernard Berbille de se joindre à lui pour monter une exposition collective. “”, justifie Jean-Luc Bousquet.Il avait à cœur de montrer que l’art pouvait être considéré comme essentiel car, “”. Pour les artistes et leur public, la réponse est évidente. “”, résume Bernard Berbille. Et Jean-Luc Bousquet d’ajouter non sans humour : “”.Bernard Berbille et Gotz ont accepté le pari, enthousiasmés par l’idée. “”, décrit Jean-Luc Bousquet. Ils ont travaillé chacun de leur côté, dans leur monde respectif, pendant plusieurs semaines et ces trois mondes sont actuellement réunis salle Muriāvai.Bernard Berbille, magicien de la pigmentation, alchimiste de la teinture, présente deux peintures qu’il n’a encore jamais montrées (lire aussi cet article . Il a également sélectionné des œuvres plus ou moins récentes qu’il a faite encadrer. “.”Bernard Berbille prépare ses couleurs en faisant macérer les plantes tinctoriales qu’il récolte dans les vallées de Moorea puis qu’il utilise pour colorer ses toiles. Le contraste des teintes obtenues, le mouvement que l’artiste insuffle à ses compositions donnent à rêver. Elles confirment le lien, sincère, que l’artiste tisse au fil des jours avec la nature.Gotz quant à lui, déstructure les formes pour mieux en reconstruire les volumes et le mouvement. “”, précise-t-il.Il est heureux de participer à cette exposition collective dans la salle Muriāvai. “Jean-Luc Bousquet, lui, montre ses œuvres de la “période Covid” (lire aussi cet article . “”, assure-t-il en indiquant par exemple celle qu’il a baptisé la pilule du lendemain. On y voit un personnage masqué qui tient un pangolin, des virus et un autre personnage mystérieux qui tend “”, s’amuse le peintre. Un autre tableau parle “”.Pour Jean-Luc Bousquet, “”. Des sentiments qu’il a l’habitude d’illustrer, “”, s’amuse-t-il.Pour mettre en scène les toiles, Gotz, Bernard Berbille et Jean-Luc Bousquet ont fait appel à un quatrième artiste. Un homme rompu à l’exercice du commissariat d’exposition : Jean Duday. Selon lui, cette exposition est une occasion unique de voir les tableaux d’artistes “honnêtes dans leur travail” dialoguer.Dans un coin de la salle une des toiles exposées donne à voir cet univers éphémère. Il s’agit d’un tableau peint à six mains. Bernard Berbille s’est chargé du fond, Gotz des formes et Jean-Luc Bousquet des finitions. Le résultat est original et interpellant. Il illustre l’objectif de Gotz : “En plus de toutes les œuvres exposées, on a fait une œuvre globale en les réunissant”.