Munoz explique la caricature aux lycéens

Tahiti, le 20 octobre 2020 – Rattrapé par une actualité dramatique, le dessinateur de Tahiti Infos, Munoz, est allé à la rencontre des lycéens de Saint-Joseph pour évoquer le dessin de presse et la caricature avec des élèves de seconde.



Dessinateur et caricaturiste de Tahiti Infos, Munoz est allé lundi à la rencontre des lycéens de seconde de Saint-Joseph pour évoquer avec eux le dessin de presse et la liberté d'expression. "Prévue depuis quelques semaines déjà, cette rencontre est apparue comme une évidence dans le contexte actuel où la liberté d'expression a été sauvagement attaquée", explique le lycée dans un post sur Facebook. Après avoir présenté quelques techniques de dessin, Munoz a demandé aux élèves de réaliser eux-mêmes une production individuelle sur leur représentation de la "liberté d'expression" et de créer un slogan. Que nous espérons découvrir très prochainement…