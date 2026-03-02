

Municipales à Arue : l’eau au cœur du programme de Tepuanui Snow

Tahiti, le 7 mars 2026 - Tepuanui Snow, qui a attendu le dernier jour pour faire acte de candidature, a présenté les grands projets de sa liste Ia Ora Arue, ce vendredi.

S’ils ont attendu autant, c’est, d’après la figure qui partage la tête de liste, Teanau Poroi, pour “être totalement sûrs”. La liste est essentiellement composée par des “enfants de Arue” et est diversifiée avec “un technicien, un informaticien, un jeunes en recherche d'emploi”, énumère Teanau Poroi, employé d’une chaîne de magasins.



Déjà candidat lors des élections municipales de 2020 à Arue, Tepuanui Snow fait son retour sur la scène politique. À la tête de la liste Ia Ora Arue, il avait alors recueilli 287 voix sur près de 3 900 votants, soit moins de 10 % des suffrages exprimés. Pour ce nouveau scrutin, les jaune et rouge affirment vouloir proposer un programme “clair, réaliste et réalisable”, avec des projets qu’ils estiment atteignables sur la durée d’un mandat municipal. Au-delà des projets, la liste Ia Ora Arue prône la diversité culturelle de la commune. Au programme pour Ia Ora Arue : l’eau, la sécurité, la jeunesse et l’emploi, la qualité de vie, le développement économique du versant côté mer et des anciens sites de défense, l’amélioration de la qualité de vie, la promotion de la place de la femme et l’éducation.



L’eau potable, chantier prioritaire



Le principal chantier mis en avant concerne la question de l’eau potable, un sujet que le candidat considère comme central pour la commune. Le projet majeur concerne le secteur de Erima (résidences et logements sociaux).



“Le projet est de récupérer la gestion de l'eau sur Erima et de construire, sur du foncier appartenant à la commune, un nouveau réseau d'adduction d'eau”, explique Tepuanui Snow. Comment financer ce projet ? “Ce réseau d'adduction d'eau sera financé d'une part par des fonds européens, mais également par les organes du Pays qui ont la capacité de financer ce type de développement. Selon l’étude que nous avons réalisée, et avec l’accompagnement de techniciens spécialisés, les travaux pourraient se réaliser en l'espace de trois ans. L'objectif n’est pas de remplacer les canalisations actuellement amiantées, car cela coûterait beaucoup trop cher, mais de construire de nouvelles canalisations.”



Ce projet représenterait un investissement d’environ 800 millions de francs, d’après les estimations. Pour le candidat, ce chantier constitue une priorité afin d’assurer un service de base fiable aux habitants.



Sécurité : renforcer la présence des forces de l’ordre



Autre axe du programme : la lutte contre la délinquance. Le chef de file de Ia Ora Arue souhaite notamment renforcer la présence des forces de sécurité sur la commune.



Il propose d’élargir le champ de compétences de la Direction territoriale de la police nationale (DTPN) à Arue afin de permettre une mobilisation plus rapide et plus importante des forces de de l’ordre en cas d’incident. Certaines situations nécessitent une vigilance particulière. “C’est surtout le soir où il se passe des choses”, précise-t-il.



Le programme prévoit également de travailler à la redynamisation des anciens sites militaires présents sur la commune. L’objectif serait de redonner vie à ces espaces en les intégrant dans des projets utiles au développement local. Pour le groupe Ia Ora Arue, ces infrastructures représentent un potentiel encore peu exploité qui pourrait bénéficier aux habitants et contribuer à dynamiser la commune. Avec cette équipe, Tepuanui Snow affirme vouloir porter des projets concrets et réalisables durant la mandature de six ans que le point de débuter.



Pour clore la présentation de leurs projets, les candidats de la liste Ia Ora Arue ont appelé les électeurs à soutenir ce qu’ils présentent comme le “ticket jaune”, composé d’hommes et de femmes issus de tous horizons. Verdict dimanche prochain, dès le premier tour des élections municipales.



Rédigé par Violaine Broquet le Samedi 7 Mars 2026 à 14:45 | Lu 254 fois



