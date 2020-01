Municipales: Philippe candidat au Havre, la "fin de la macronie", selon Marine Le Pen

Saint-Malo, France | AFP | vendredi 31/01/2020 - La candidature d’Édouard Philippe, tête de liste au Havre pour les municipales, signe "la fin de la macronie", a estimé vendredi Marine Le Pen lors d'un déplacement à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine).



"C'est la fin de la macronie. Quand le Premier ministre vous lance comme signal +ça se passe tellement mal et on est tellement contestés et mauvais qu'il faut absolument que je me débrouille pour avoir mon siège éjectable et retrouver ma place de maire quand tout va partir en quenouille+, (...) ce n'est pas un signal de grande confiance", a déclaré la présidente du Rassemblement national, en marge d'un déplacement à Saint-Malo pour soutenir le candidat RN aux municipales.

"On ne va pas être plus royaliste que le roi, si le Premier ministre n'y croit plus, il n'y a pas de raison d'y croire non plus. Ça veut dire qu'il ne croit plus au travail qu'il fait à la tête du gouvernement", a-t-elle ajouté.

Le Premier ministre a annoncé vendredi dans un entretien à Paris-Normandie qu'il se présenterait comme candidat tête de liste aux élections municipales au Havre en mars, mais resterait à Matignon s'il était élu.

Concernant le Brexit, la députée du Pas-de-Calais a estimé que les observateurs "n'analysaient pas l'importance de cet événement".

"Soit l'Union européenne continue à refuser de se remettre en cause (...) dans une espèce de folie dogmatique, et elle verra d'autres départs, soit elle profite de cet électrochoc pour se remettre totalement en cause, pour remettre les nations au cœur de son projet", a-t-elle estimé.