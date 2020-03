Municipales: 18,38% de participation à 12H00, 5 points de moins qu'en 2014

Paris, France | AFP | dimanche 15/03/2020 - La participation au premier tour des élections municipales s'établit à 18,38% dimanche à la mi-journée, soit près de cinq points de moins qu'en 2014 (23,17%), selon le ministère de l'Intérieur, avec de fortes disparités dans un scrutin marqué par la pandémie de coronavirus.



La participation la plus élevée est observée en Haute-Corse (34,51%), où les électeurs sont aussi plus nombreux qu'en 2014 à la même heure à être allés voter (32,38% en 2014).

A l'inverse, l'Oise, l'un des premiers foyers de contamination du territoire, a voté à 18,47% contre 27,95% il y a six ans.

Dans la région Paca, frontalière de l'Italie, totalement confinée, la participation chute de manière spectaculaire, en particulier dans le Vaucluse où elle est divisée par plus de deux par rapport à 2014 (15,83% contre 32,18% en 2014).

C'est aussi plus de 11 points de moins dans les Alpes-de-Haute-Provence (20,42% contre 31,97%), plus de dix dans les Alpes-Maritimes (13,87% contre 24,58%) ou neuf de moins dans les Bouches-du-Rhône (15,72% contre 23,17%).

Paris (12,61% contre 13,73% en 2014) mais surtout la couronne de la capitale (Essonne 11,55% contre 20,77%, Val-de-Marne 11,61% contre 16,66%, Seine-Saint-Denis 11,75% contre 12,32%, Val-d'Oise 12,86% contre 16,58%) sont les cinq départements qui se sont le moins mobilisés ce dimanche matin.

Chute aussi de la participation en Vendée (16,92% contre 28,79% en 2014), en Charente (18,55% contre 29,91%), en Dordogne (20,43% contre 30,29%), dans le Tarn-et-Garonne (21,70% contre 29,22%), l'Eure (18,73% contre 26,39%) ou encore le Nord (16,41% contre 24,04%).

Dans le département très regardé du Haut-Rhin, le taux est de 16,9% contre 22,2% en 2014.

Certains départements affichent cependant une mobilisation supérieure: c'est le cas de la Vienne, avec près de 5 points de plus (22,72% contre 18,02%), de la Meurthe-et-Moselle (18,58% en 2020 contre 17,85%).

Mais aussi de la Seine-Maritime qui voit un rebond de la participation (22,74% contre 18,34% en 2014). Toutefois, elle est en repli au Havre (20,05% contre 21,53%), où le Premier ministre Edouard Philippe est candidat.

Enfin, un nombre non négligeable de territoires connaissent une participation relativement stable. C'est notamment le cas du Pas-de-Calais, de la Manche, ou de l'Aude.