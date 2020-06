Mr Moustache, du cinéma muet made in Moorea

TAHITI, le 3 juin 2020 - Sur YouTube, un nouveau personnage made in Moorea amuse la galerie. Il s’agit de Mr Moustache, alias Sébastien Stella. Il évolue avec Girl, alias Nina, la fille de Sébastien dans la vraie vie. Ensemble ils rendent hommage au cinéma muet et à la grande époque de Charlie Chaplin.



Mr Moustache est un personnage aux aventures drôles et éducatives. Sébastien Stella, qui a donné naissance à ce personnage et qui l’interprète, le présente : " C’est un homme qui n’est jamais de bonne humeur, qui se laisse aller, guidé par ses émotions et qui choisit plutôt les mauvaises solutions ".



À ses côtés se trouve Girl. C’est la fille de Sébastien Stella dans la vraie vie. Elle est là pour montrer à Mr Moustache comment agir, elle lui montre les solutions, lui indique le chemin.



Ensemble, Mr Moustache et Girl rappellent quels sont les bons comportements à adopter : éviter une surconsommation d’écran, boire de l’eau pour s’hydrater, se laver les dents régulièrement…



Ce personnage a vu le jour pendant le confinement. Sébastien Stella est chorégraphe, acrobate, artiste de cirque. Il a fondé avec Katia Sereno, la maman de Nina, l’espace cirque de Moorea. Les spectacles se sont arrêtés pendant la crise ainsi que les cours et stages, laissant du temps à la petite famille pour mettre en place ce projet.



Tout est tourné à trois, avec les moyens du bord, sous et autour du chapiteau. Sébastien Stella explique qu’il écrit les scénarios " en fonction du matériel dont je dispose ". (Le scénario c’est un document écrit qui décrit le film, la pièce de théâtre, l’histoire d’une bande-dessinée…).



Ensuite, Nina et Katia jettent un coup d’œil sur le texte avant de passer au tournage. La vidéo dure en général une petite minute. Elle est en noir et blanc et sans dialogue. C’est du cinéma muet.



Le cinéma a démarré à la fin du XIXe siècle. Il n’y avait alors que des images en noir et blanc, sans dialogue. On parle de cinéma muet. Il a fallu attendre les années 1930 pour voir apparaître le son. La première caméra capable de filmer en couleur date de 1932.



Il existe de grands acteurs de cette époque, comme Charlie Chaplin. Sébastien Stella, à ce propos, dit être devenu artiste de cirque en s'inspirant par ce personnage.



Charlie Chaplin a réalisé son premier film en 1914, son dernier en 1967. Il est à l’origine du personnage de Charlot qui est mondialement connu. Un marginal, plutôt sentimental, qui ne craint pas de s’attaquer à plus fort que lui. Charlie Chaplin, acteur, était aussi réalisateur.



À Moorea, Mr Moustache a encore de beaux jours devant lui. Six épisodes ont été dévoilés. Les aventures devraient durer au moins six mois selon le créateur.