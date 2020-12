Mov : "Je me suis laissée flotter"

TAHITI, le 29 novembre 2020 - L’artiste peintre Mov expose ses dernières créations à la galerie Winkler. Elle a choisi le thème de l’eau et baptisé son événement "À fleur d’eau". Ses toiles sont dans la continuité du travail qu’elle effectue depuis des années. Elle peint les femmes, les fleurs, les tissus de ses souvenirs.



" Les tableaux que je présente sont dans la continuité de ceux que j’ai réalisé jusqu’alors ", dit Mov. Elle expose actuellement à la galerie Winkler.



Elle peint depuis 20 ans et reste fidèle à cette galerie. L’événement s'intitule "À fleur d’eau". "Je me suis laissée porter", rapporte Mov pour qui l’eau, l’océan, le lagon sont des éléments vitaux.



" Je vis à Moorea. Je peints sur ma terrasse, entourée de végétaux, mais tous les jours j’ai un rituel, J’ai besoin d’aller me baigner ." L’artiste, le corps dans l’eau, la tête dans les montagnes se laisse imprégner par l’énergie des éléments. Elle en retire " le plus grand bien ".



Cette exposition est " le savant mélange du souffle marin et des senteurs de la terre ", résume Vaiana Drollet, galeriste. Sur les toiles posent des vahine.



Elles sont fixées dans l’instant, entourées de fleurs, de patchworks, de couleurs, de coraux. Il y a des évidences comme les tiare, les hibiscus, les fougères. " L’eau glisse, frissonne, ondule au gré du courant, un frisson sur la peau. "



Les vahine sont de dos, comme souvent. " Je ne veux pas imposer de visages, je préfère laisser à chacun la possibilité de s’imaginer quelque chose. Je peints des vahine qui pourraient être moi, toi, elles là-bas. "



Des bribes de passé au présent



Les patchworks restent très présents. Ce sont des carrés de tissu qui font référence à des souvenirs de l’artiste et qui sont assemblés directement sur la toile par l’intermédiaire de ses pinceaux.



Les motifs et couleurs des carrés sont des reproductions. Ce sont des petits bouts de vie. "Des souvenirs qui racontent une nouvelle histoire", révèle Mov. " Le tissu, c’est la vie ."



" Il y a une grosse tendance de bleu que j’ai amorcée il y a un an ", décrit l’artiste. Il y a de petites toiles, d’autres au format plus grand. " La taille des tableaux s’impose d’elle-même en fonction du sujet. "



Et ce n’est pas parce qu’une œuvre est petite qu’elle a moins d’importance qu’une autre de taille plus importante.



L’exposition est joyeuse car l’artiste préfère " donner le positif que le négatif ". Elle y a déposé des souvenirs, des instants de vie, des émotions en lien avec sa vie et son environnement. Elle y partage son énergie qui ne laisse pas indifférent.