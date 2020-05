Moutame avec une belle majorité

Raiatea, le 26 mai 2020 - Thomas Moutame a retrouvé ce mardi son fauteuil de maire qu'il ne quitte plus depuis 1997. L'opposition n'a pas manqué de lui rappeler qu'il faudrait compter avec elle pour conduire les affaires communales.



Hier matin, la séance de réélection du maire de Taputapuatea, organisée à la mairie de Avera, s'est terminée, sans suspens, au profit du maire sortant, avec une très large majorité. L'assemblée faisant fi des consignes contre la propagation de la pandémie de Covid-19, alors qu'elles étaient toujours actives en ville, dans les banques, à l'office postal et à l'aéroport, avec port du masque et distanciation sociale obligatoires. On en était bien loin lors des résultats des votes.



Thomas Moutame, après les traditionnels discours de présentation et de bienvenue, a cédé la place au micro à Hiomai Teriihaunui, le doyen du conseil sortant et leader de l'opposition, pour lancer le vote à bulletin secret pour le vote du premier magistrat communal.