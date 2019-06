Motu Haka, 90 minutes pour (re)découvrir les Marquises et ses Hommes

PAPEETE, le 14 juin 2019 - Raynald Mérienne et Pascal Erhel Hatuuku portent un projet de cœur : raconter les Marquises contemporaines, la terre, les hommes et leur culture. Le projet va se traduire par la réalisation d’un documentaire de 90 minutes : Motu Haka, le grand rassemblement. Les premiers repérages ont eu lieu en février dernier, la trame du film est écrite. Le tournage aura lieu en juillet puis en décembre.



" Notre objectif est de raconter la culture marquisienne, l’histoire de Motu Haka cette association co-fondée par Toti ", annonce Raynald Mérienne. Il est co-auteur et réalisateur du film documentaire intitulé Motu Haka, le grand rassemblement.



Raynald Mérienne a l’habitude de travailler sur commande, notamment pour l’émission des Racines et des ailes diffusée sur France 3. Là, il porte un projet personnel avec Pascal Ehrel Hatuuku. " Je suis venu en Polynésie pour la première fois en 2013 pour tourner En Polynésie, de Tahiti aux Marquises. " Cette émission a été diffusée en février 2014.



Un coup de cœur



" J’ai eu la chance de rencontrer Pascal, j’ai découvert les Marquises, ça a été un coup de cœur. " Il n’y a pour l’instant aucune commande, ni date, ni chaîne de diffusion, " nous menons ce projet par passion et nous irons au bout quoi qu’il arrive ".



C’est un vrai travail d’auteur. " On veut faire un documentaire en toute liberté, qui nous ressemble et qui ressemble aux Marquises, à l’ensemble des îles des Marquises ."



Raynald Mérienne et Pascal Erhel Hatuuku ont fait un premier repérage en février dernier. Ils précisent qu’ils auront comme fil rouge le festival des arts des îles Marquises qui aura lieu en décembre à Ua Pou, Matavaa o te henua enana.



Le duo retournera sur la terre des hommes en juillet, puis en décembre pour rencontrer les Marquisiens avant, pendant et après le festival. Il se rendra dans les six îles principales, il fera la lumière sur Motu Haka, la fédération.



Cette fédération a vu le jour grâce à Toti (Georges Teikiehuupoko) à la fin des années 1970. Avec deux amis instituteurs à Ua Pou, Étienne Hokaupoko et Benjamin Teikitutoua, et avec la complicité de l’évêque Le Cléach, il a fondé ce qui était à l’origine une association. Puis, au fil des ans, Motu Haka a pris de l’ampleur. Le documentaire nous dira comment.