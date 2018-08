Motocross - Accident aux US : L'appel à l'aide du champion Jaïrus Guilloux

« Je pensais avoir fait le nécessaire. Comme habituellement, j’avais contracté une assurance spécialisée pour pallier à tout problème de fracture sauf que là, cela a été beaucoup plus grave et plus cher, avec 100 millions de facture. J’ai sollicité mon assurance et ils n’ont couvert qu’une partie. La CPS m’a dit non. J’ai sollicité la direction de la jeunesse et des sports et je n’ai pas eu de réponse à ce jour. Au niveau de l’assurance liée au payement du billet, cela a été négatif aussi. J’ai demandé au Consul des Etats Unis de tenter de demander une remise gracieuse à l’hôpital, j’ai reçu un mail de refus mais je vais tenter d’y aller en personne. »« Oui. J’ai été contacté par un ami qui m’a parlé du surfeur accidenté à Hawai’i qui avait pu obtenir une remise gracieuse donc je vais essayer encore, avec la preuve de mes revenus limités. La tati de ma femme a créé une cagnotte car elle a eu pitié de nous, de ce qu’on allait devenir. Polynésie 1est venue à la maison et on espère que les choses vont bouger. Beaucoup veulent aider mais on sera toujours loin du compte. J’aimerais pouvoir rencontrer le Président du Pays pour voir s’il peut faire quelque chose. Je n’ai plus l’intention de faire encore de la moto avec ce qu’il vient de se passer. Je pensais défendre avec fierté le drapeau de Tahiti mais aujourd’hui je suis écœuré et triste pour ma femme et mon fils. »