Motel Papa Raymond : Laurent Seignobos placé sous le statut de témoin assisté

PAPEETE, le 25 juillet 2018 - Le chef d’entreprise avait été mis en examen pour proxénétisme dans le cadre de l’affaire dite du « motel Papa Raymond ». Ce mardi matin, la chambre de l’instruction, saisie par le conseil du mis en cause, a été placé sous le statut de témoin assisté.



En mars dernier, la brigade de recherches de Faa’a effectuait une perquisition au sein du motel Papa Raymond à Faa’a. Après plusieurs mois d’écoutes téléphoniques, les enquêteurs mettaient à jour un réseau de proxénétisme impliquant notamment des jeunes filles mineures. Une dizaine de personnes avaient alors été mis en examen dont un chef d’entreprise, Laurent Seignobos, qui était poursuivi pour viol et proxénétisme. Suite à sa présentation devant le juge d’instruction, l’homme avait été placé sous contrôle judiciaire.



Saisie par le conseil de Laurent Seignobos, Me Quinquis, la chambre de l’instruction devait se prononcer ce mardi sur la levée de la mise en examen pour les faits de proxénétisme. Après en avoir délibéré, les magistrats ont décidé d’annuler cette mise en examen et de placer le chef d’entreprise sous le statut de témoin assisté.



Le juge d’instruction ayant procédé à une disjonction entre les faits de viol et de proxénétisme, Laurent Seignobos reste actuellement mis en examen pour un viol dont l’accuse une jeune femme qu’il fréquentait à l’époque des faits.



Depuis cette affaire, la justice a ordonné la fermeture du motel.