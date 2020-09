Moscou développera la coopération militaire avec Téhéran après la fin de l'embargo

Moscou, Russie | AFP | mardi 22/09/2020 - La Russie compte développer sa coopération militaire avec l'Iran après l'expiration le 18 octobre d'un embargo international malgré les "intimidations" américaines, a indiqué jeudi le vice-ministre russe des affaires étrangères.



"Après la fin le 18 octobre du régime spécial introduit par la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l'ONU, de nouvelles perspectives s'ouvrent à nous pour coopérer avec l'Iran" en matière militaire, a déclaré à l'agence Interfax le vice-ministre Sergueï Riabkov.



"Dans quels volumes, dans quelle direction cette coopération va-t-elle se développer, cela reste à décider. Mais cela ne sera en aucun cas dépendant des actions illégales de l'administration américaine qui cherche à intimider le monde entier", a-t-il ajouté.



Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo avait martelé mi-septembre que les États-Unis empêcheraient l'Iran d'acquérir des armes russes et chinoises alors qu'un embargo international sur les armes visant Téhéran arrive à échéance le 18 octobre.



Puis, quelques jours plus tard, les Etats-Unis ont proclamé que toutes les sanctions des Nations unies contre l'Iran étaient de nouveau en vigueur, une conviction qu'ils sont quasiment les seuls à avoir, et que l'embargo sur les armes était prolongé.



Ces sanctions avaient été levées en vertu de l'accord international conclu à Vienne en 2015 et destiné à limiter le programme nucléaire iranien.



Usant d'une pirouette juridique, les Etats-Unis invoquent leur statut de pays "participant" à cet accord, dont Washington est sorti avec fracas en 2018, pour rétablir les sanctions, ce que contestent la quasi-totalité des autres membres du Conseil de sécurité de l'ONU et des alliés européens.



Le gouvernement de Donald Trump a aussi menacé clairement de mettre en place un système de sanctions dites secondaires pour punir tout pays ou entité qui violerait les sanctions internationales que Washington estime être en vigueur.