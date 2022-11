"Moruroa papa" de Paul Manate primé à Rome

“Moruroa papa”, le dernier documentaire de Paul Manate a remporté, la semaine dernière, la palme du meilleur documentaire international, au Festival du film indépendant de Rome. Ce récit poignant de l’intimité d’une famille franco-tahitienne sous fond d’histoire coloniale, narre les confessions d’un père à son fils, sur les essais nucléaires, auxquels il a participé. Ce film, que le savant mélange d’images contemporaines et d’époques rend profondément touchant, n’a pas pour but de “dénoncer des colons sans remords ni compassion” selon son réalisateur, mais bel et bien que “cette mémoire, complexe et plurielle, ne s’efface pas”.