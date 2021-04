Moruroa e tatou veut sortir du cas par cas sur l'indemnisation du nucléaire

Tahiti, le 25 avril 2021 - Plus de 200 personnes ont répondu présentes à l'appel de l'association Moruroa e tatou et de l'église protestante ma'ohi samedi à Arue. L'occasion pour les anciens travailleurs de Moruroa e tatou de raconter leurs expériences, principalement de la maladie, depuis la fin des essais nucléaires, et pour l'association et l'Eglise de demander un changement du processus d'indemnisation via la Loi Morin vers une "réparation globale" et non plus au cas par cas.



L'association Moruroa e tatou et l'église protestante Ma'ohi ont réussi à rassembler plus de 200 anciens travailleurs de Moruroa samedi dernier à Arue, venus pour certains accompagnés des membres de leur famille. Beaucoup ont pris le micro et ont exprimé les moments douloureux par lesquels ils étaient passés. Un ancien travailleur de Moruroa a raconté que sa femme et lui ont eu neuf enfants, mais qu'un seul a survécu avec beaucoup de problèmes physiques. "Notre ainé est décédé alors qu'il n'avait que deux semaines. Ensuite les fausses couches se sont succédé jusqu'à notre huitième enfant". Cécile dont le mari a travaillé à Moruroa a raconté que sa fille, alors âgée de 5 ans, avait une tumeur à l'estomac et en est morte. Mélanie, quant à elle, affirme que sa fille a commencé à marcher à 10 mois "puis qu'a ses 1 an, elle ne marchait plus (...). Aujourd'hui elle a 38 ans, deux cancers, un à la thyroïde et l'autre au cervelet".



Après plus de 7 heures, le vice-président de l'association Moruroa e tatou et pasteur Mitema Tapati s'est dit attristé par ces témoignages. "Encore aujourd'hui, notre peuple doit faire face à tous ces cancers dûs aux essais nucléaires". Il considère que la loi Morin devrait être modifiée. "Quand il y a un accident et qu'il y a un mort, la famille de la victime est aidée. Ou encore, un retraité qui meurt, sa femme touche une pension de réversion. Alors qu'une personne qui meurt des suites d'un cancer dû aux essais nucléaires, la famille ne perçoit rien".