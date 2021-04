Moruroa e tatou veut rapatrier la table ronde au fenua

L'association ainsi que l'Église protestante ma'ohi demandent à ce que cette table ronde ait lieu en Polynésie. “Nous n'y participerons pas si cela a lieu en métropole. On ne comprend pas, les essais ont eu lieu ici, et c'est en France que la réparation va se faire ?”, assure le vice-président de Moruroa e tatou, Mitema Tapati. Il affirme ne pas savoir quels seront les sujets débattus lors de cette table ronde surtout, ajoute-t-il, après les révélations en mars dernier de l'enquête réalisée par le média Disclose. “Que rajouter de plus, si ce n'est que nous demandons juste à l'État français, de regarder, d'accepter, et d'assumer”.



Mitema Tapati estime que seuls ceux qui se sont levés contre le nucléaire et qui continuent à le faire doivent participer à cette table ronde. “Je ne comprends pas trop que Tamarii Moruroa ou les autres confessions religieuses soient invitées à y participer, car lorsqu'on fait des manifestations, ils ne sont jamais présents. Et lorsqu'ils s'agit d'aller en France, ils seront présents. C'est juste pour aller se balader alors ?”. Mitema Tapati qui précise à ce propos qu'à l'heure actuelle aucune invitation ne leur a été envoyée