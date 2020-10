Morte sur la route à Pirae parce qu'il était "pressé"

Tahiti, le 20 octobre 2020 - Un pâtissier de 50 ans, père de deux enfants et jusque-là inconnu de la justice, a été condamné mardi par le tribunal correctionnel à deux ans de prison avec sursis probatoire pour homicide involontaire. Le 2 mai 2019 à Pirae, alors qu’il venait de passer une journée chargée, le prévenu avait percuté un véhicule dans lequel se trouvait une vieille dame de 90 ans qui n’avait pas survécu à ses blessures.



"Seules la maladresse et l’inattention sont en cause dans cet accident". C’est par ces mots que le président du tribunal correctionnel a abordé mardi l’affaire d’homicide involontaire qui avait coûté la vie, le 2 mai 2019 à Pirae, à une vielle dame de 90 ans. Ce jour-là, peu après 18 heures, un pâtissier patenté de 50 ans avait pris sa voiture avec ses deux enfants pour aller faire ses dernières livraisons de la journée. Fatigué et peu concentré sur la route, le prévenu n’avait pas vu le véhicule qui arrivait en face de lui avec une mère et sa fille à son bord. Le quinquagénaire avait violemment percuté la voiture des deux femmes, et la passagère de 90 ans, victime d’une fracture ouverte de la jambe et d’un éclatement de la rate, était décédée lors de son arrivée au CHPF.



Entendue après ce drame au cours duquel elle avait vu sa mère "mourir sous ses yeux", la conductrice du véhicule avait expliqué aux enquêteurs de la DSP qu’elle n’avait rien vu venir, mais qu’elle avait seulement senti un "gros choc" qui lui avait fait momentanément perdre connaissance. À son réveil, elle avait constaté que sa mère, toujours consciente, souffrait d’une fracture ouverte et qu’elle se plaignait de douleurs au ventre. Auditionné à son tour, le pâtissier avait reconnu qu’il était "pressé" ce soir-là et qu’il n’avait, lui non plus, pas vu le véhicule qu’il avait pourtant percuté. Les analyses sanguines pratiquées après l’accident avaient d’ailleurs permis d’affirmer qu’il n’avait consommé ni alcool, ni stupéfiants.