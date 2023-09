Mort de l'acteur Michael Gambon, qui incarnait Dumbledore dans "Harry Potter"

Londres, Royaume-Uni | AFP | jeudi 28/09/2023 - L'acteur britannique et irlandais Michael Gambon, qui a incarné au cinéma le personnage de Dumbledore dans "Harry Potter", est mort à l'âge de 82 ans, a annoncé jeudi sa famille.



En cinq décennies de carrière, il a remporté quatre (BIEN quatre) Baftas et a incarné le directeur de l'école des sorciers dans six des huits films de la saga Harry Potter.



"Epoux et père aimé, Michael est mort paisiblement à l'hôpital avec sa femme Anne et son fils Fergus à son chevet, à la suite d'une pneumonie", selon le communiqué de sa famille.



L'acteur, né en Irlande, a fait sa première apparition sur scène au théâtre dans une production d'Othello à Dublin en 1962.



Au Royaume-Uni, il est devenu célèbre en incarnant le commissaire Maigret dans la série éponyme diffusée sur la chaîne ITV, puis en jouant Philip Marlow dans la série "The singing detective" en 1986.



Il a connu un grand succès sur les planches. Au cinéma, il a joué dans "Gosford Park", un film sorti en 2002, et dans "Le discours d'un roi" (2010) où il incarnait le roi George V.



Aux Etats-Unis, il a été nominé pour un Emmy pour son interprétation de Mr Woodhouse en 2010 dans l'adaptation du roman de Jane Austen "Emma". En 2002, dans "Sur le chemin de la guerre", sur la guerre du Vietnam, il a joué l'ancien président américain Lyndon B. Johnson.



Mais c'est vraiment "Harry Potter" qui l'a fait connaître dans le monde entier, lui faisant gagner de nouveaux fans, notamment dans auprès d'un jeune public.



En 2015, il avait annoncé qu'il arrêtait le théâtre, ayant de plus en plus de mal à mémoriser son texte. Il avait cependant poursuivi son travail pour la télévision et le cinéma.



Il a été fait chevalier pour sa contribution au monde du spectacle en 1998.



Le Premier ministre irlandais Leo Varadkar a lui rendu hommage, saluant "un formidable acteur". "Qu'il joue dans Beckett, Dennis Potter ou Harry Potter, il s'est donné à fond à chaque représentation", a-t-il écrit sur X (ex-Twitter).



Michael Gambon avait aussi donné son nom à un virage du circuit de l'émission automobile Top Gear, qu'il avait négocié de façon spectaculaire, manquant de peu l'accident.



L'ancien présentateur de l'émission, Jeremy Clarkson, a salué sur le réseau social X (ex-Twitter) un homme "extrêmement amusant" et un "invité incroyable".