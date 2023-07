Mort de Léon Gautier, dernier héros français du Débarquement en Normandie

Caen, France | AFP | lundi 03/07/2023 - Léon Gautier, dernier survivant des 177 Français à avoir participé au Débarquement du 6 juin 1944 en Normandie, s'est éteint lundi à Caen à l'âge de 100 ans, a annoncé le Mémorial de Caen.



Léon Gautier était le dernier membre du commando Kieffer, un bataillon de 177 fusiliers marins qui avait débarqué sur les côtes normandes. Il est décédé lundi matin dans un établissement hospitalier de Caen, a précisé à l'AFP le maire de Ouistreham (Calvados) Romain Bail, comme l'avait révélé Ouest France.



Né en 1922 à Rennes, Léon Gautier avait rallié Londres et le général de Gaulle en juillet 1940.



"Ca l'avait beaucoup marqué, Léon, d'être passé en revue par l'immense Général De Gaulle à Londres le 14 juillet 1940 pour la fête nationale", a déclaré à l'AFP son ami Franck Leconte, alors directeur des anciens combattants du Calvados lors de leur rencontre il y a 25 ans.



M. Leconte avait rendu visite au vétéran dimanche, "sans savoir que ce serait la dernière à ce grand bonhomme qui a toujours conservé son sens de l'humour très britannique".



Léon Gautier ne courait pas après les honneurs: "en 2014 il avait été invité au déjeuner de la cérémonie officielle avec les chefs d'Etats", se souvient M. Leconte qui participait à l'organisation, "mais depuis 1945, il mettait un point d'honneur à rester avec sa femme anglaise Dorothy pour le 6 juin. Comme elle n'était pas invitée, il a répondu qu'il ferait un barbecue avec sa femme et qu'il viendrait ensuite".



"Baigné dans les récits familiaux de la première guerre mondiale, il n'a pas hésité une seconde à prendre les armes pour +foutre l'occupant dehors+ selon ses propres mots, mais en respectant les codes la guerre", a-t-il ajouté.



Hommage national



M. Gautier est ensuite parti se battre au Cameroun, au Congo, en Syrie, au Liban, et participer à la libération de la France après le Débarquement.



Après la guerre, il retourne en Angleterre avec son épouse rencontrée outre-Manche pendant le conflit, pour sept ans, travaille plus de "60 heures par semaine", revient en France et repart comme chef d'atelier, pendant sept ans encore, en Afrique, avant un accident qui le ramène au pays. Il est alors plâtré du cou aux pieds.



Il n'a eu de cesse de s'engager "pour la paix" depuis la fin du conflit.



"La plus mauvaise chose qu'on puisse voir, c'est une guerre. Parce qu'on tue des gens en face qui n'ont jamais rien fait, qui ont une famille, des enfants. Tout ça pour arriver à quoi?", avait déclaré le Grand Officier de la Légion d'Honneur, lors d'une cérémonie pour ses 100 ans le 27 octobre 2022.



Le président Emmanuel Macron lui a immédiatement rendu hommage dans un tweet.



"+Nous ne sommes pas des héros, nous n’avons fait que notre devoir+, répétait-il. Dernier membre du commando Kieffer qui débarqua avec ses 176 camarades français en Normandie le 6 juin 1944, héros de la Libération, Léon Gautier nous a quittés. Nous ne l’oublierons pas", a réagi le chef de l'Etat.



Père de deux enfants, il vivait à Ouistreham depuis les années 1990.



"Ouistreham est très triste aujourd'hui (lundi), nous sommes un peu orphelins de ce père, ce grand-père, un héros local connu de tous qui a transmis un certain nombre de valeurs pour la liberté dont il a été un ardent défenseur en débarquant sur nos plages", a déclaré de son côté M. Bail.



"Les services de l'Etat m'ont confirmé qu'un hommage national lui serait rendu en Normandie", a-t-il ajouté.