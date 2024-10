Mort d'une baleine juvénile, probablement percutée par un bateau

Tahiti le 08 octobre 2024.



Oceania, membre du Réseau des Gardiens de l'Océan (RGO) missionné par la Direction de l’Environnement (DIREN), a été alertée mardi 8 octobre d’un accident impliquant une jeune baleine blessée. Le RGO, en concertation avec la DIREN, a immédiatement déclenché une procédure d'urgence pour évaluer la situation et intervenir rapidement.



Sur place, Olivier Betremieux, vétérinaire et membre du RGO, a constaté des blessures très graves sur la partie gauche de la baleine, la partie supérieure de sa mâchoire n’étant plus présente et empêchant ainsi sa survie à court terme. L'animal sous la surveillance constante du vétérinaire est finalement décédé dans l'après-midi.



Afin d’éviter tout échouage et risque pour la santé publique, la baleine a été tractée au large avec l’aide de la vedette de la Brigade nautique de la Gendarmerie de Faa’a puis des embarcations de la Marine nationale, mobilisées en renfort.



À 17h00, la dépouille se trouvait à 2 milles nautiques au large de la pointe de Faa’a et dérive désormais vers le Sud, Sud-Ouest.



Le haut commissariat lance ce mardi un appel à la vigilance : les pêcheurs, plaisanciers, et autres usagers nautiques doivent redoubler d'attention et éviter les mises à l'eau dans la zone de Faa’a et de Punaauia les prochains jours au regard des risques de possible concentration de prédateurs à proximité.



Par ailleurs, le JRCC a publié un avis urgent à la navigation compte tenu du potentiel obstacle que pourrait représenter le cétacé semi immergé. Les personnes pouvant fournir des informations relatives à la localisation de la dépouille peuvent les communiquer au RGO de la DIREN au 89.57.14.30.





Si la situation représente un obstacle à la navigation merci de bien vouloir contacter le JRCC par VHF canal 16 ou au 40.54.16 .16.



La DIREN et la Brigade nautique de la Gendarmerie procèderont, dès l’aube, à des reconnaissances pour réévaluer la situation.



Cet accident illustre les dommages susceptibles d'être causés aux baleines par les activités humaines, probablement un bateau assez conséquent.



Le haut commissariat rappelle qu'il est important de renforcer le régime de protection de ces animaux emblématiques et de sensibiliser les pilotes et capitaines de bateaux sur les bons comportements à adopter pendant la période de migration des baleines.



Une cérémonie a été organisée par l'association Faafaite et Rohotu Noanoa pour lui rendre hommage et honorer la vie de cet être majestueux.