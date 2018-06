Morgane Yueng a été élue Miss Dragon 2018

PAPEETE, le 5 juin 2018 - L'élection s'est tenue samedi soir, dans les jardins de la mairie de Papeete. Morgane Yueng a décroché le titre tant convoité, Cindy Lau repart avec le titre de 1ère dauphine et celui de 2ème dauphine a été attribué à Herenui Yu.



Le charme et l'élégance était au rendez-vous samedi soir, dans les jardins de la mairie de Papeete. L'élection de Miss Dragon a attiré les foules, et les familles et amis des huit candidates ont fait de leur mieux pour les soutenir.



Au programme de la soirée, trois passages : les robes impératrices de l'époque représentant chaque dynastie en Chine, le maillot de bain et le talent show, où chaque candidate devait faire preuve de créativité en présentant aux membres du jury, un spectacle de 3'30 sur le thème du carnaval.



Au terme de la soirée, Morgane Yueng a été couronnée Miss Dragon 2018, sa 1ère dauphine est Cindy Lau et Herenui Yu décroche le titre de 2ème dauphine.