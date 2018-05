Moorea : une croisière à vélo pour les touristes

MOOREA, le 18 mai 2018 - Cette initiative a été organisée, cette semaine, par une compagnie américaine. L'idée est de découvrir l'île sœur autrement, tout en se préparant pour la course "La ronde tahitienne", qui se tiendra à Tahiti, ce dimanche.



Afin de se préparer au mieux pour la prochaine course de " La ronde tahitienne " qui se tiendra, ce dimanche, 150 touristes, américains pour la plupart, ont participé cette semaine à la première croisière de cyclisme en Polynésie française, organisée par une compagnie américaine.



L’idée de cette croisière est d’offrir à ces passionnés de vélo la possibilité de faire le tour de différentes îles à vélo, ce qui leur permettait, d’une part, de découvrir la beauté de notre fenua, et d’autre part, d’obtenir la forme physique nécessaire pour aborder la course de dimanche.



" Grâce à un GPS et à un programme mis à leur disposition, ces cyclistes visitent les sites qui les intéressent. Il y a, par exemple, l’usine de jus de fruits et certains sites culturels à Moorea. Ils peuvent aussi visiter le marae Taputapuātea et une ferme perlière à Raiatea. En revenant sur Tahiti, ils participeront à la course de dimanche ", explique Carlos Schmidt, le coordinateur de la croisière sur le territoire.



Au total, cinq îles ont été visitées : Moorea, Raiatea, Tahaa, Bora Bora et Huahine.



Ce concept de croisière a plutôt séduit les touristes : " Nous avons aimé la beauté de l’ile de Moorea. Les gens ont été polis envers les cyclistes. Vous savez qu’en Californie, une loi oblige les voitures à rester à plus d'1 mètre des vélos en les doublant. Ici, les conducteurs le font naturellement ", témoigne Larry Dubois, originaire de Californie.



" J’avais déjà réservé mon ticket pour cette croisière, il y a 1 an de cela. C’était magnifique de découvrir l’île à vélo. La mer aussi est magnifique. Mais, je vais participer à la course à Tahiti pour ces visites, et non pour gagner ", explique Kathleen Taylor, de Californie.



Après cette semaine alliant sport et découverte, les croisiéristes rentreront dans leur pays d’origine en début de semaine prochaine.