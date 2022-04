Moorea, terrain de jeu "Xterraordinaire"

Tahiti, le 27 avril 2022 - Le VSOP MozTeam, organisateur du Xterra Tahiti, donne rendez-vous aux athlètes les 5, 6 et 12 juin à Moorea pour les trails et les parcours de swim run. Plus de 1 000 amateurs de sport nature sont attendus sur les deux week-ends de course.



“Il y a 15 ans, on était 40 participants et aujourd'hui on est quasiment à 1 500 athlètes qui prendront le départ du Xterra Tahiti. C'est la preuve que nos courses plaisent et que les sportifs polynésiens sont adeptes désormais des défis natures. C'est un pari gagné”, s'est exclamé, mercredi, Jean-Michel Monot, directeur de course du Xterra Tahiti, lors d'une conférence de presse pour présenter l'édition 2022 de l'événement qui se tiendra dans un peu plus d'un mois et qui promet une nouvelle fois de rassembler de nombreux amateurs de sport nature.

Des “stars” attendues Les trails lanceront donneront donc le coup d'envoi de cette édition à Moorea les 5 et 6 juin. Quatre parcours seront proposés aux athlètes qui les mèneront sur des sentiers typiques de l'île sœur comme le Belvédère, le col des trois pinus, les banians ou encore les champs d'ananas de Opunohu. Du “Tamarii trail” (3 km) au désormais mythique “Tupuna trail” (44 km et 2 200 mètres de dénivelé positif), en passant par l'accessible “Iti trail” (10 km), chaque athlète selon son niveau y trouvera son compte.



Le président du VSOP MozTeam, Thomas Mourier, organisateur du Xterra depuis 2015, a tablé à 800 athlètes le nombre de participants sur les différents parcours. Parmi les 800 partants on retrouvera des “stars”, dont notamment le double vainqueur du Tupuna Trail (2019 et 2021), Mathieu Blanchard, et qui s'est classé troisième de l'Ultra trail du Mont Blanc en août dernier. Et lors de la dernière édition du Xterra à Moorea, celui qui a également été aventurier sur le jeu télévisé Koh Lanta avait avalé les 44 km et les 2 200 mètres de dénivelé positif en moins de 5 heures (4h49'08). Blanchard avait devancé de près d'une heure Thomas Lubin, premier Tahitien, et le natif de Bora Bora Djanny Mohi Maimaro.



En plus de l'utra-trailer, les triathlètes David Hauss et Pierrick Page, vainqueurs eux du swim run en 2019, s'aligneront aussi sur l'un des trails. Un casting de grande qualité complété par ailleurs par deux autres anciens aventuriers de Koh Lanta, Alix Noblat et Dorian Louvet, “qui court un semi-marathon en 1h09”, a précisé Jean-Michel Monot.

Un départ depuis l'Aremiti pour le Swim Run



En attendant, 300 athlètes prendront le départ depuis l'Aremiti le 12 juin. Au programme un parcours S de 12,5 km et un parcours XL de 35 km où les athlètes alterneront entre nage et course à pied avec une arrivée sur la plage de Temae. Les “stars” alignées sur les trails devraient être de la partie aux côtés des athlètes polynésiens.

Un beau programme en perspective pour les amateurs de sports nature.



A noter que les inscriptions sont encore ouvertes en ligne . Jusqu'au 8 mai pour les trails et le 15 mai pour le swim run.

