Moorea solidaire de ses soignants

Alors que Moorea est actuellement très préoccupée par le nombre alarmant de personnes victimes Covid-19, un élan de solidarité s’est véritablement organisé depuis quelques jours sur l’île sœur pour soutenir l’hôpital. En plus de deux grands hôtels, une vingtaine de restaurants, des roulottes et des snacks ont en effet décidé d’offrir des repas au personnel de l’hôpital la semaine dernière.Nahema Charles, propriétaire de la roulotte Pura Vida Moorea a eu l’idée de faire appel à la générosité de ces nombreux restaurateurs. Elle s’est chargée de récupérer la majorité des plats et de les livrer à l’hôpital. Ainsi, 83 repas par jour ont pu être fournis, pour le déjeuner du personnel soignant et les bénévoles. “Après avoir fait quelques dons il y a deux semaines, j’ai réalisé qu’ils avaient vraiment besoin de nous. On ne se rend pas compte de ce qui se passe réellement dans l’hôpital. Le personnel est vraiment fatigué. Je me suis dit qu’il fallait qu’on organise quelque chose pour les aider”, confie-t-elle.“Ce n’est pas évident pour eux de voir des morts tous les jours. Le fait de nous voir unis leur a vraiment donné du “peps”. Ce n’était rien pour moi de renoncer à travailler pendant une semaine afin d’aller leur donner du courage et de leur dire merci”, poursuit Nahema. Outre les restaurateurs, d’autres bonnes volontés ont également répondu à son appel comme quelques pêcheurs au large, des pizzerias ou des commerces. D’autres organismes ont également tenu à soutenir de leur propre gré le personnel de l’hôpital de Afareaitu ces derniers jours. C’est le cas par exemple des enseignants du Centre des jeunes adolescents (CJA) de Vaiare qui ont offert des repas ou de l’usine de Jus de fruits de Moorea qui a fourni des cartons de ses produits.Nahema Charles prévoit encore de mener dans les prochains jours une autre opération de solidarité et fait appel aux bonnes volontés de l'île qui peuvent la contacter via la page Facebook Pura Vida Moorea ou par téléphone au 87 74 55 76 pour faire des dons à l’hôpital.