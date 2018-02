Moorea : sensibilisation sur la sécurité routière samedi à Afareaitu

MOOREA, le 8 février 2018 - La gendarmerie organisera samedi, à partir de 7h30, pour la deuxième année consécutive à Moorea, l'opération de sensibilisation sur la sécurité routière. Plus de 300 jeunes âgés entre 17 et 25 ans se retrouveront pour mieux connaitre la règlementation. L'événement se tiendra à la salle omnisports de Afareaitu.



L'opération Halte à la prise de risques se tiendra samedi à Moorea, à la salle omnisports de Afareaitu. Cet événement est organisé par la gendarmerie en partenariat avec la commune. Plus de 300 jeunes, âgés entre 17 et 25 ans s'y sont inscrits. L'objectif est de sensibiliser les 18-25 ans aux conséquences des comportements à risques sur la route.



En 2018, cette opération se fera un samedi par mois, de janvier à juin. Ces six sessions seront composées de modules et d’ateliers. Les forces de l'ordre et les jeunes aborderont une approche concrète des conséquences des comportements à risques sur la route. Il s’agit notamment de leur montrer les dégâts de la voiture tonneau, de présenter des témoignages de victimes, d’informer sur les effets de la consommation d'alcool et de stupéfiants au volant, ou encore des conséquences physiques, sociales et civiles lors d'un accident.



La journée démarrera à partir de 7h30 et se terminera vers 16 heures.



Chaque année, plus d'un millier de jeunes participent à ces sessions de formation. Aujourd'hui, cela fait 13 ans que l'opération Halte à la prise de risques est organisée. Les participants pourront également repartir avec de nombreux lots, dont des formations au permis de conduire ainsi que des leçons pour le code de la route, des formations au Brevet de sécurité routière, des scooters ou encore des casques.



Pour s'inscrire, il faut être âgé entre 17 et 25 ans à la date du stage et ne pas être titulaire du permis de conduire.



Renseignements et inscriptions au 40 46 73 56 ou au 40 46 74 39.