Moorea : se déplacer à vélo, ça s'apprend

Moorea, 29 juin 2022 - Une centaine d’élèves de l’école primaire de Papetoai ont été sensibilisés à la sécurité routière et à la maîtrise du vélo. L’idée pour les organisateurs est qu’ils puissent se déplacer à vélo sereinement et en toute sécurité sur la route à l’issue de ces ateliers.



L’école primaire de Papetoai, en partenariat avec la commune de Moorea-Maiao, l'Union du sport scolaire polynésien (USSP) et la gendarmerie nationale a organisé mardi une matinée de sensibilisation, intitulée “Je sais me déplacer à vélo”, en faveur d’une centaine d'élèves de l’établissement. À cette occasion, quatre ateliers ont été mis en place dans la cour de l’école portant sur le déplacement sur route, la maîtrise du vélo, l’apprentissage du code de la route ainsi qu’une activité de biathlon (atelier sportif combinant vélo et du lancer de précision). Le but étant de former les élèves de CE2, CM1 et CM2 à évoluer sur la route. “L’objectif général est de permettre aux enfants au sortir de ce projet d’évoluer sur la route à vélo de manière sereine, c'est-à-dire en connaissant a minima le code de la route et la manière de se déplacer à vélo. L’idée est de leur montrer que la route n’est pas un jeu, qu’il y a un code de la route à respecter et qu’ils doivent maîtriser leur vélo comme tout engin, d’où le travail fait par les enseignants sur ce thème”, explique Aldo Kwong, professeur des écoles et concepteur du projet.



Il a décidé de lancer ce projet après avoir constaté des mauvaises conduites de la part de certains usagers de la route, surtout les conducteurs de vélo : “Il y a des incivilités qu’on retrouve dans les médias concernant les vélos, les vélos électriques notamment. Je ne voulais pas que nos élèves de Papetoai sortent de cette école sans avoir été formés. Ça m’interpelle de les voir circuler sur la route.” A l’issue de ces activités, les élèves ont, semble-t-il, appris beaucoup de choses tout en prenant du plaisir à participer aux ateliers : “J’ai aimé les activités de ce matin, surtout le biathlon. Cette matinée est très importante pour notre sécurité sur la route. Je pense que les adultes et les enfants ne respectent pas du tout le code de la route”, témoigne Elodie Taiore Teraitua, une élève de CM2. Manaroa Doucet, un autre élève de CM2, est également satisfait de cette matinée. “J’ai aimé les sorties en vélo à l’extérieur de l’école. Ces activités sont importantes pour savoir déjà où rouler, en circulant toujours à droite. J’ai appris aussi qu‘on ne peut pas passer en vélo sur le passage piétons. Je ne connaissais pas ces règles, je les ai apprises aujourd’hui”, se réjouit-il.