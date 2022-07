Moorea : les jeunes se jettent à l'eau pour leur santé

Moorea, le 7 juillet 2022 - La cinquième édition du stage sport-santé a lieu cette semaine à Temae à Moorea. Au programme pour quelques enfants de l’île, de la natation, du va'a, des activités physiques ainsi que du secourisme. L’objectif pour Alain Xiberas, le porteur de ce projet, est de promouvoir l’activité sportive et une alimentation saine auprès de ces jeunes.



Le club de Moorea natation secourisme, en partenariat avec la commune de Moorea-Maiao et le contrat de ville organise jusqu'à vendredi, la cinquième édition du stage sport-santé sur la plage publique de Temae. Au programme de cette semaine sportive, des activités physiques, du va'a, de la natation ainsi que des cours de sauvetage aquatique. L’objectif étant de promouvoir l’activité physique ainsi que l’alimentation saine auprès de plusieurs enfants de l’île sœur : “On fait une sensibilisation sur la nutrition ainsi que sur l’importance du sport dans la vie de tous les jours, sans forcément que ce soit à un haut niveau. Ça pourrait très bien être aussi du loisir. On montre aux jeunes que faire une activité physique régulière c'est très important et que cela doit faire partie de leur cadre de vie. On essaie aussi de leur montrer qu’il faut consommer des aliments sains et équilibrés en évitant par exemple les sucres rapides”, explique Alain Xiberas, le président de Moorea natation secourisme.



Mixité sportive et sociale



Ce dernier a également tenu à privilégier la mixité sur la pratique sportive ainsi que sur l’origine sociale des jeunes : “Les enfants se mélangent très bien. Certains s’alignent sur des triathlons ou des courses à pied tandis que d’autres ne font quasiment jamais de sport. On essaie de faire en sorte que tout le monde évolue ensemble, qu’il y a un effet de groupe et que ceux qui sont moins habitués se donnent à fond pour donner le meilleur d’eux-mêmes”, ajoute-t-il.





Matira Pariselle, 9 ans, habitante de Pihaena, participe à ce stage pour améliorer ses performances sportives. “Je suis venue parce que je m’entraîne pour faire du triathlon et aussi parce que je m’ennuie trop à la maison. J’ai décidé donc de venir faire des petites activités ici. Je voudrais être championne de triathlon plus tard. Je pense que la natation et le va'a durant ce stage vont également servir pour mes entraînements”, assure-t-elle. Anavai Demses, âgé de 10 ans et originaire de Afareaitu, voulait quant à elle passer un bon moment avec ses amis : “Je ne fais rien à la maison. Je suis venue ici parce que sinon, je vais trop m’ennuyer chez moi. Je suis un peu fiu aussi de faire le ménage. J’aime bien les activités, surtout le va'a. J’aime bien glisser sur l’eau”, avoue-t-elle. La prochaine édition du stage sport-santé se déroulera du 1er au 5 août, à la plage publique de Tiahura, en faveur des enfants de Haapiti et Papetoai.



