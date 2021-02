Moorea : les inscriptions pour la rentrée scolaire débutent le 1er mars

La commune de Moorea annonce que les inscriptions dans les écoles publiques du 1degré, de la section des tout-petits (STP) au CM2, de Moorea-Maiao sont ouvertes à compter du 1mars 2021. Les dossiers sont à retirer à la mairie de Afareaitu, dans les mairies annexes de Teavaro, Paopao, Papetoai, Haapiti et Maiao ou peuvent être demandés par email à la cellule Éducation. Une fois complétés ils doivent être déposés à la cellule Éducation de la mairie de Afareaitu.Pour les classes de maternelle et primaire, des petits jusqu’au CM2, la date de dépôt des dossiers est fixée au 4 juin. Pour la section des tout-petits, ils devront être déposés au plus tard le 21 mai.Plus d’informations par téléphone au 40 55 04 71 ou par email [email protected]