Moorea : le cas des 39 cantiniers en suspens

Gisèle Teheiura

Représentante de la CSIP



"Si la cour d'appel confirme qu'il (le maire NDLR) respecte cela"



" Ce n'est pas facile pour eux financièrement, surtout qu'ils n'ont plus de salaires, et en plus, le maire n'a pas versé le reste de la subvention de la fédération. Celle-ci n'a donc pas pu honorer quelques salaires. Mais, ce n'est pas pour autant que nous avons baissé les bras. On essaye par tous les moyens d'organiser des ventes pour les aider.



En ce qui concerne le personnel qui a été recruté en remplacement (depuis l'année dernière NDLR), je n'ai rien contre eux. Ils ont été recrutés tant mieux pour eux, je ne serai pas là pour dire de ne plus les reprendre. À ma connaissance, ils ont été recrutés en tant que stagiaires, et pour certains, depuis le mois de juillet, leur contrat a été prolongé pour trois mois. On n'est pas là pour les mettre à la porte, mais pour dire qu'il y a une décision du tribunal qui nous a donné raison. D'ailleurs, le 23 juin 2017, le maire nous a dit d'aller au tribunal et qu'il respectera la décision. Donc, j'espère qu'il n'a pas oublié ce qu'il a dit. Tout ce que je veux, c'est que si la cour d'appel confirme, eh bien, qu'il respecte cela et le personnel de "Tā'u Tama Here". "