Moorea : le Cook's Bay rouvrira mi-2020

Le projet sera un complexe hôtelier 3 étoiles, sous l'enseigne Cook's Bay Resort and Suites, et sera composé de 36 suites de type F2 d'environ 32m2 et deux master suites de type F3 sur le bâtiment en R+2 existant, un restaurant sur le motu, une piscine, une salle de réunion pour accueillir des conférences et séminaires, une salle de sport et des boutiques commerciales. Les appartements seront tous équipés de kitchenette. La plage sera aussi reconstituée.



L'investisseur prévoit des tarifs entre 15 000 et 22 000 Fcfp hors taxes par jour. Entre 30 et 35 emplois directs et indirects seront créés par l'ouverture de ce complexe hôtelier.



Le porteur de projet prévoit un investissement global de 744 millions de Fcfp et déposera un dossier de défiscalisation locale à hauteur de 200 millions. Noël Coia espère obtenir le permis de construire au deuxième trimestre 2019 pour une ouverture début juillet 2020.



Les travaux de reconstruction de l'hôtel vont permettre d'offrir une meilleure image aux croisiéristes qui débarquent sur le motu en face de l'hôtel. Le ministère du Tourisme a en effet récemment aménagé un débarcadère, avec un fare de l'artisanat et des sanitaires publics.