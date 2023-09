Moorea fait la chasse aux déchets

Moorea, le 21 septembre 2023 - Près de 500 volontaires de diverses associations se sont mobilisés vendredi dernier pour nettoyer les bords de route, les plages et les rivières dans le cadre de l’opération “Moorea sans déchets” initiée par la municipalité de Moorea.



“La star des déchets a été comme d’habitude la canette de bière Hinano. Ce n’est pas une surprise puisque c’est essentiellement cela qu’on trouve à chaque nettoyage. Beaucoup de déchets comme le plastique, les bouteilles ou les encombrants ont aussi été jetés partout”, constatait amèrement, vendredi dernier, Tevaiarai Puarai, agent en charge de la prévention externe de la commune de Moorea-Maiao. Un constat en forme de bilan en marge de la vaste opération de nettoyage “Moorea sans déchet” organisée en fin de semaine dernière sous la houlette de la commune de Moorea-Maiao sur toute l’île. À cette occasion, plusieurs associations (sportives, de jeunesses, religieuses, etc.) se sont mobilisées pour ratisser les bords de route, les plages et passer au peigne fin les rivières dans leur quartiers respectifs. L’organisation de cette opération qui a rassemblé près de 500 bénévoles, a visiblement été nécessaire au vu du nombre de déchets récoltés. “En tant qu’enfant de l’île, c’est une de nos missions les plus importantes de garder notre fenua propre. On ne peut toutefois pas changer les gens du jour au lendemain. Je pense que le travail de fond serait d’approfondir la réflexion sur la commercialisation de nos produits”, estime Tevaiarai Puarai. “Il y a déjà par exemple des produits écologiques créés comme les sacs biodégradables.”

Les collégiens sur le terrain Elsa Keck, la première adjointe au maire de la municipalité s’est également mobilisée dans la commune associée d’Afareaitu : “Nous avons nettoyé la zone allant de la mairie jusqu’à Haumi. Il n’y avait pas tellement de déchets au bord de la route hormis quelques boites ainsi que quelques plastiques. Cette zone est habituellement propre puisqu’on la nettoie régulièrement. Nous avons par contre découvert un dépotoir sauvage pas loin du cimetière. On ne sait pas qui a fait cela, mais j’espère qu’on n’en retrouvera plus à l’avenir”, a-t-elle réagi.



Parmi les associations présentes, on retrouvait l’association sportive Vaitehere, un club de volleyball, qui était chargée de nettoyer le district de Vaihere : “Nous avons décidé de participer à cette opération de nettoyage afin de montrer l’exemple à la population, en les incitant à ne pas jeter les ordures n’importe où. Nous nous sommes occupés de la zone allant de la plage de Taahiamanu jusqu’au quartier de la famille Temauri. Il n’y avait pas énormément de déchets comme auparavant. Je pense que cela s’explique par le fait que les opérations de ramassage sont plus fréquentes. Les habitants de notre district sont plutôt respectueux de notre environnement”, estime Tama Bryan, président de Vaitehere. À noter que des élèves des collèges de Paopao et d’Afaraitu, ainsi que ceux du CJA de Teavaro, ont aussi participé à cet événement pendant la semaine.

