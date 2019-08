Moorea et les Raromata’i sur Google Street View

En plus de Moorea et des Raromata'i l'informaticien a également cartographié Rangiroa et Fakarava, aux Tuamotu. Prochain objectif pour lui, numériser les îles des Marquises et des Australes avant la fin de l'année. "Je suis en ce moment à la recherche de partenaires pour pouvoir financer ces projets", indique-t-il. Ce dernier s'est également rapproché de quelques communes de Tahiti pour leur proposer de cartographier leurs rues. "Ca permettrait d'offrir par exemple d'offrir des outils supplémentaires pour le cadastre", précise-t-il.



Christophe Courcaud aura l'occasion de présenter l'avancée de ces travaux en Polynésie lors d'une conférence Google organisée à Londres le mois prochain. "Il y aura des personnes qui viennent du monde entier et qui font le même travail de cartographie. (…) Cette conférence permettra aussi de donner encore plus de visibilité à la Polynésie française. Et puis ce sera l'occasion pour moi d'échanger et de revenir avec encore plus d'idées, comme par exemple de développer la réalité augmenté ".



Christophe Courcaud est actuellement la seule personne dans le Pacifique à réaliser ce travail pour Google. Il doit se rendre prochainement dans quelques pays voisins pour également les numériser.