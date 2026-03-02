

Moorea attend ses marathoniens

Tahiti, le 12 mars 2026 - Le samedi 28 et le dimanche 29 mars 2026 aura lieu le traditionnel Moorea Marathon. Pour sa 35e édition, l’événement phare de la course sur route au Fenua va battre son record de participation sur son marathon et son semi-marathon. Preuve que les amoureux du bitume se bousculent pour s’affronter dans la baie d’Opunohu. En présence de la marraine de l’édition, Muriel Hurtis, championne du monde du relais 4x100 m, le marathon de Moorea va encore être le théâtre de belles performances et de moments inoubliables.



Épreuve emblématique de la course longue distance au Fenua depuis 1988, le marathon de Moorea, mis en place par le VSOP-XO Club 100 % Nature, s’est engagé en 2024 avec la société Fenua Events pour déléguer l’organisation de cet événement, qui prenait de plus en plus d’ampleur, mais aussi pour lui donner un souffle nouveau. C’est chose faite avec une course qui attire de plus en plus de participants et qui promeut en même temps la culture polynésienne.



Comme l’année dernière, le village de la course accueillera, en plus des 1 300 athlètes déjà inscrits (il reste encore jusqu’au 15 mars pour s’inscrire), des stands qui mettront en avant l’artisanat local. Une volonté de la part de l’organisation d’intégrer la culture polynésienne au sport, deux milieux unis par des valeurs communes. “C’était important pour nous de mettre en avant la culture locale pour marquer l’identité des événements”, explique Poerava Van Bastolaire, de Fenua Events. “Ce sera un village de course animé également par la présence de nos partenaires. C’est important que ce soit un lieu convivial où tout le monde pourra se retrouver pour partager un bon moment.”



Et il y aura du beau monde en ce dernier week-end du mois de mars. Car, en plus de nos athlètes les plus renommés comme Damien Troquenet, plus d’une centaine viendront de l’extérieur pour tenter de briller sur le futur parcours des Jeux du Pacifique. “On a eu la nouvelle il y a quelques jours : le parcours du marathon de Moorea sera celui des prochains Jeux du Pacifique. Un officiel est venu établir la distance exacte, donc nous avons eu quelques ajustements à faire.” Une annonce plus que positive car l’année prochaine, le Moorea Marathon aura son importance en vue des Jeux. “Comme la course a lieu au mois de mars, cela va permettre aux athlètes de voir où ils en sont et d’avoir des temps de référence pour les Jeux.”



Deux guests sur la ligne de départ



C’est sur le site magique de la baie d’Opunohu que l’épreuve se déroulera, avec un départ et une arrivée sur l’incroyable plage de Ta’ahiamanu. Les participants s’affronteront sur des formats de course différents selon le niveau de chacun. Sur deux jours, sept courses seront proposées. Le samedi auront lieu le semi-marathon de 21 km et le 10 km pour ceux qui veulent performer ou prendre du plaisir sur une moyenne distance. Et le dimanche, ce sera au tour de la course reine : le marathon et ses 42,195 km, avec un départ à 5 h 30 du matin pour éviter les grosses chaleurs.



Car le rythme va être intense pour cette édition. Venus de métropole, Jérémy Cabadet et Nicolas Dalmasso seront les deux prestigieux invités. Le premier, en plus d’être un marathonien de haut niveau avec un record de 2 h 22’ 23’’, est aussi un entraîneur hors pair qui travaille depuis de nombreuses années avec des athlètes olympiens comme Nicolas Navarro et Zhanna Mamazhanova. Le second, quant à lui, est un pur routard. Avec sa dernière performance au marathon de Valence 2025 (2 h 14’ 53’’) et son titre de Français le plus rapide au marathon de Chicago (2 h 23’ 56’’), il sera le grand favori. Mais nos runners ne seront pas en reste, car ils connaissent bien le parcours et sont surtout habitués aux conditions climatiques de la Polynésie, qui peuvent rebattre les cartes.

Tout ce beau monde sera scruté par un œil connaisseur : celui de la marraine de cette 35e édition, Muriel Hurtis. Championne du monde du relais 4×100 m en 2003, elle détient le record de France du 4×100 m avec Christine Arron, Patricia Girard et Sylviane Félix en 41’’ 78. Multiple médaillée lors des grands événements mondiaux, c’est une réelle chance pour la Polynésie de recevoir une telle championne. Elle nous fera peut-être l’honneur de participer à l’une des courses, pour le plus grand bonheur de tous.





