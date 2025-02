Moorea - Une collision de voitures fait un mort, la gendarmerie poursuit deux fugitifs

Tahiti, le 22 février 2025 - La nuit dernière, du côté de Haapiti à Moorea, un jeune trentenaire a été tué lors d'une collision entre deux véhicules. Le conducteur et un des deux passagers de l'autre voiture ont pris la fuite et sont désormais recherchés par la gendarmerie. Un troisième occupant, blessé au moment de l'accident, a été transféré au CHPF du Taaone.



L'information a été révélée par nos confrères de TNTV. La nuit dernière, du côté de Haapiti à Moorea, aux environs de 2 heures du matin, deux voitures seraient entrées en collision entraînant ainsi la mort du conducteur d'un des deux véhicules. Ce dernier ne portant pas sa ceinture au moment de la collision, il serait mort sur le coup. Dans la voiture d'en face, trois personnes. Le conducteur et un des passagers ayant pris la fuite, ils ont laissé derrière eux une personne blessée. Prise en charge par les secours et transférée au centre hospitalier du Taaone, ses jours ne seraient pas en danger. Quant aux deux fugitifs, d'ores et déjà identifiés, la gendarmerie les recherche activement.