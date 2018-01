Moorea : Ronald Teariki prend les commandes de Teavaro

MOOREA, le 13 janvier 2018 - Il a été élu vendredi, lors de la séance du conseil municipal. Ronald Teariki remplace ainsi Teriitepaiatua Maihi à la tête de la commune associée de Teavaro. Il se présente d'ailleurs comme le successeur légitime du défunt tāvana. À 47 ans, Ronald Teariki a l'intention de continuer le travail de son prédécesseur.



Il n'a, certes, pas encore la renommée de son illustre prédécesseur, mais ce père de famille de deux enfants n’est toutefois pas un inconnu à Teavaro.



Il fait partie du conseil municipal de Teavaro depuis 2008. En 2014, il est réélu pour un deuxième mandat, toujours aux côtés de Teriitepaiatua Maihi. C’est même ce dernier qui l’a poussé à se lancer en politique.



En 2008, alors que Ronald Teariki était très actif dans la paroisse protestante de Teavaro, l’ancien maire de la commune a vu en lui un candidat potentiel pour les élections communales. " Paiatua m’avait demandé de concourir sur sa liste. J’avais un peu d’appréhension. Mais il m’a dit que la population regardait avant tout, ce que mon cœur apporterait à la population. Il savait, en fait, que j'allais aider les paroissiens et toutes les personnes de la commune. Il m’a alors convaincu de me lancer ", se rappelle-t-il.



Avant l’élection de vendredi, un pe'ape'a aurait eu lieu entre les candidats potentiels à la succession de Paiatua, notamment entre les élus de Teavaro.



Mais le maire de la commune associée, fraichement élu, a voulu mettre les choses au clair. " Je me sens légitime, car depuis 2008, tāvana "Pai" a toujours dit que je lui succéderai. En 2014, il avait même annoncé, pendant la campagne électorale, que je lui succéderai en 2020 ", affirme-t-il, avant d’ajouter : " C’est normal qu’il y ait des tensions avant une élection. Mais, aujourd'hui, les élus de Teavaro sont solidaires ".



Ronal Teariki compte garder la ligne politique de son prédécesseur, en restant au sein de l’alliance " Tahoeraa " de la majorité, menée par le maire de Moorea-Maiao, Evans Haumani.



Parmi ses projets prioritaires, il y a la construction de la nouvelle école primaire de Teavaro. Cependant, un " problème architecturale " retarderait l’ouverture de l’école, initialement prévue en 2016. Mais le nouveau tāvana travaillera pour que l'établissement puisse ouvrir ses portes à la prochaine rentrée scolaire.



Le nouveau tāvana de Teavaro compte également se pencher sur la construction du nouveau cimetière, qu’il espère, d'ailleurs, achever avant 2020. " C’est un projet urgent car les nouvelles inhumations se font sur des terres privées. Si les conditions ne sont pas remplies, les habitants sont obligés d’enterrer leurs défunts dans les cimetières communaux de Paopao, Haapiti, Haumi ou Papetoai ", explique-t-il.



D’autres projets préoccupent également Ronald Teariki, tels que le bétonnage de la route menant au CJA de Vaiare ou encore la construction, avec l’aide du Pays, d’une nouvelle route publique pour accéder à la plage publique de Temae.



Enfin, Ronald Teariki a également été élu, vendredi, délégué au Syndicat pour la promotion des communes (SPC).