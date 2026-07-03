

Moorea-Maiao honore ses jeunes diplômés

Tahiti, le 20 juillet 2026 - La commune de Moorea-Maiao a célébré vendredi dernier ses nouveaux diplômés lors de la première édition de la cérémonie “ōro'a tū ‘ite” à Afareaitu. Une soixantaine de jeunes lauréats, du CAP au Master, ont été mis à l’honneur pour leur réussite et leur persévérance. L’événement a rendu hommage à une jeunesse engagée dans la poursuite de ses études et à ceux qui accompagnent ces parcours de réussite.



Moorea-Maiao a organisé vendredi à la salle omnisports d’Afareaitu la première édition de la cérémonie “'ōro'a ū ‘ite”, destinée à célébrer les nouveaux diplômés de la commune. Une soixantaine de jeunes diplômés, du CAP, BEP, baccalauréat, Licence et Master, ont été mis à l’honneur en présence du maire Evans Haumani, des élus municipaux et des partenaires de l’événement. Cette cérémonie avait pour objectif de valoriser les efforts accomplis par ces étudiants qui, pour beaucoup, ont dû quitter leur île quotidiennement afin de poursuivre leurs cursus à Tahiti. Dans son discours, le maire de Moorea-Maiao, Evans Haumani, a salué la détermination des nouveaux diplômés ainsi que le soutien de leurs familles. “Je vous remercie car vous vous êtes réveillés chaque jour à 4 heures ou 5 heures du matin pour aller en ville à l’école. Malgré les conditions météorologiques et la houle, vous avez réussi grâce à votre patience. Je remercie également vos parents qui vous ont accompagnés et poussés dans vos études”, a déclaré l’édile.



Evans Haumani en a profiter pour souligner l’importance du projet de construction d’un lycée à Moorea. Une demande portée depuis plusieurs années par la commune. “On a demandé la construction d’un lycée à Moorea, mais cela ne s’est pas encore réalisé. Cependant, nous n’allons pas nous arrêter là. Nous continuerons à le demander”, a-t-il affirmé.



La cérémonie a également été marquée par les témoignages de plusieurs personnalités de l’île venues partager leur expérience et transmettre des conseils aux jeunes diplômés. La directrice générale des services de la commune, Karen Mou, a encouragé les jeunes à croire en eux et à rester attachés à leurs origines. “Croyez simplement en vous. Faites confiance au temps, à la vie et au destin. Parce que parfois, les plus belles réussites sont celles que l’on n’avait jamais imaginées”, a-t-elle expliqué. Elle a également rappelé l’importance de garder un lien avec Moorea après avoir découvert le monde. “Apprenez, découvrez le monde. Mais si un jour la vie vous ramène ici, revenez avec vos compétences, vos expériences et vos idées. Notre île aura toujours besoin de ses jeunes”, a-t-elle ajouté.



Enseignante en langue tahitienne et en lettres modernes, Marania Feuti a partagé son parcours pour montrer que les obstacles ne doivent jamais empêcher de poursuivre ses ambitions. “Un détour n’est pas un abandon. Une pause n’est pas un renoncement. J’ai échoué, j’ai interrompu mes études, j’ai travaillé, j’ai repris mes études, je me suis trouvée, j’ai recommencé. Chaque étape, même la plus difficile, m’a rendue plus forte”, a-t-elle témoigné. “N’ayez pas peur de recommencer. Ne laissez jamais personne décider jusqu’où vous pouvez aller.”



Directrice de l’agence de la Banque de Tahiti à Moorea, Monoihere Akeou a également partagé son expérience, rappelant que la réussite demande du travail et de la confiance : “Aujourd’hui, je suis directrice d’une agence bancaire à Moorea et j’en suis très fière. Cela n’a pas été facile du tout, mais il ne faut jamais s’arrêter face aux difficultés”, a-t-elle témoigné avant d’adresser un message aux parents présents dans la salle. “Continuez à soutenir vos enfants. Ce n’est pas aujourd’hui qu’il faut arrêter de les accompagner. Aujourd’hui encore, à 37 ans, j’ai besoin de mes parents à mes côtés.”

Anihau Kealani,

18 ans, de Paopao

“J'ai effectué ma scolarité au lycée polyvalent Taiarapu Nui. J'ai obtenu un baccalauréat général, avec les spécialités physique-chimie et SVT, ainsi que l'option mathématiques complémentaires. C'est un cursus assez exigeant, mais je suis heureuse d'avoir décroché mon baccalauréat. Je vais poursuivre des études en STAPS ou en communication. Ce sont deux filières différentes et j'hésite encore entre les deux. Je vais prendre le temps de bien réfléchir avant de faire mon choix. J'aimerais devenir professeure de sport parce que, depuis toute petite, j'aime énormément le sport, notamment grâce à ma maman qui m'a transmise cette passion. Je pratique le taekwondo depuis l'âge de 5 ans et, plus généralement, j'aime presque tous les sports. Mon objectif est de transmettre cette passion aux jeunes, ainsi que les valeurs du sport, comme l'humilité et le respect. J'aimerais leur donner envie de pratiquer une activité sportive à leur tour.”



Leimoana Buchin,

21 ans, de Maharepa

“C'est une grande fierté d'avoir décroché ma licence de droit général à l'Université de la Polynésie française, avec une mention assez bien. Depuis le collège, je fais la navette entre Moorea et Tahiti. Cela fait donc neuf ans, et je suis très fière de pouvoir dire que j'ai obtenu mon diplôme. C'est le diplôme de toute une famille : celui de ma maman, de mes grands-parents, de tous ceux qui m'ont soutenue, mais aussi le fruit de mes propres sacrifices. C'est vraiment agréable de pouvoir célébrer cette réussite avec la commune. Nous avons vraiment été gâtés. J'ai choisi le droit parce que j'ai envie de devenir notaire. Avec les problématiques actuelles en Polynésie française, je trouve que c'est un métier qui a beaucoup de sens. J'ai découvert cette profession lors d'un stage et j'ai vu à quel point elle pouvait aider les familles en difficulté.”

Rédigé par Toatane Rurua le Lundi 20 Juillet 2026 à 17:27 | Lu 295 fois



