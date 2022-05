Moorea-Maiao a célébré ses 50 ans

Moorea, le 18 mai 2022 - La commune de Moorea-Maiao a fêté mardi soir à Afareaitu ses 50 années d'existence. L'occasion de réunir plusieurs personnalités de l'île qui ont témoigné de l'époque de sa création. Le public a également pu profiter de la projection d'anciens films tournés à Moorea ainsi que des prestations musicales et de danse.



Le maire de Moorea, Evans Haumani, ainsi que les élus du conseil municipal ont célébré mardi soir le cinquantième anniversaire de la commune de Moorea-Maiao dans les jardins de la mairie à Afareaitu. Le thème de cette soirée Te tārava noa te a’au, ta'ata tāna tautai a été choisi pour commémorer l’ensemble des personnes qui ont contribué au développement de l’île. Pour débuter la soirée, le tāvana de Moorea a justement rendu hommage aux personnalités importantes de la commune, en particulier les anciens maires et d’anciens acteurs de la municipalité durant ces cinquante années d’existence. Le premier magistrat a ensuite mentionné les défis que lui et son conseil municipal doivent relever pour servir la population comme l’approvisionnement en eau potable de l’ensemble des administrés ou encore la reprise prochaine en régie de la production d’électricité de l’île avec une part significative d’énergie renouvelable.



Rétrospectives et projets de développement



Les challenges pour le développement de l’île de Maiao ne manquent pas non plus, avec notamment une volonté des élus d'y mener un projet d’électrification. Après le discours de l'actuel tāvana, le public présent a pu également visionner sur grand écran les témoignages des anciens maires tels que Raymond Van Bastolaer et John Ienfa, ainsi que celui d’Adolphe Frogier, ancien secrétaire général de la commune, sur leurs années de service. Par la suite, Puea Aroquiame, infirmière de l’hôpital de Afareaitu, et Huguo Tavaitai, chef de service de la cellule de prévention, sont également intervenus pour faire un témoignage sur les différentes actions d’accompagnement et de sensibilisation, en matière de santé notamment, menées par la municipalité et ses partenaires (hôpital de Afareaitu, sapeurs-pompiers, gendarmerie nationale, etc.) en faveur de la population, sans oublier de parler de la sombre période de la crise sanitaire.



Lors de l'événement, les personnes présentes ont eu l’occasion de visionner sur grand écran des films tournés à Moorea d’autrefois avec par exemple la projection d’un reportage sur la quatrième édition des jeux de Polynésie en 1983 qui se déroulait à Moorea. S'en sont suivis d'autres divertissements avec les prestations sur scène de l’orchestre musical de la commune, des élèves du Conservatoire artistique à l’école primaire de Teavaro avec des chants et danses traditionnels ou encore du groupe de danse Moorea Swing-Boys. La soirée s’est terminée par un grand feu d’artifice.