Mondiaux de natation: Dressel privé de septuplé, les Bleus en restent à deux médailles

Gwangju, Corée du Sud | AFP | dimanche 28/07/2019 - Au lendemain de son feu d'artifice, Caeleb Dressel a vu sa quête d'un second septuplé d'affilée s'évanouir aux Championnats du monde de natation, dimanche à Gwangju, en Corée du Sud.



L'équipe de France, elle, achève la semaine de compétition coréenne avec deux médailles de bronze, celle conquise par David Aubry sur 800 m et celle obtenue en relais 4x100 m mixte.

Pour faire aussi bien qu'il y a deux ans à Budapest, et égaler une nouvelle fois la performance étincelante millésimée 2007 de Michael Phelps, la légende de la natation aux 23 titres olympiques, Dressel devait monter sur la plus haute marche du podium du 4x100 m 4 nages messieurs avec le relais américain. La Grande-Bretagne d'Adam Peaty et de Duncan Scott, auteur d'un dernier 100 m supersonique (46.14 lancé, le plus rapide hors combinaisons) qui l'a laissé "sans voix", l'en a empêché.

Comme au bout du 4x100 m 4 nages mixte, l'explosif Floridien a vu l'or se transformer en argent, cette fois pour 35 centièmes (3:28.10 contre 3:28.45).

Il n'en reste pas moins, et de loin, l'homme de la semaine. En résumé, le sprinter de 22 ans s'est offert en l'espace de sept jours six médailles d'or - dont quatre dans des courses individuelles, contre trois en 2017 -, son premier record du monde, sur 100 m papillon (49.50), et deux meilleurs chronos de l'histoire hors combinaisons, sur 50 m (21.04) et 100 m (46.96, premier sous les 47 sec en tissu).

- Huit médailles, du jamais-vu -

Jamais avant lui un nageur n'avait raflé huit médailles en un seul rendez-vous mondial. A un an des JO-2020, le message est limpide.

"C'était une semaine très difficile, une partie de moi est très heureuse, et une autre a envie de pleurer parce que j'en suis venu à bout, avoue Dressel. C'est beaucoup de stress, regardez, j'en ai des boutons sur le visage."

"Entre le stress qu'on ressent, la pression que je me mets moi-même... Je ne veux pas avoir l'air d'un bébé mais ces compétitions sont très éprouvantes physiquement", poursuit-il.

La dernière soirée de compétition dans le bassin coréen a été ponctuée d'autres premières.

En récoltant l'argent du 50 m, la Suédoise Sarah Sjöström (25 ans) est devenue la première nageuse à récolter cinq médailles en individuel en une seule échéance mondiale.

En dominant le 400 m 4 nages (4:30.39), la Hongroise Katinka Hosszu est elle devenue, à trente ans, la première nageuse à imposer cinq fois sa loi sur la même course individuelle. Seul Phelps, côté messieurs, a réalisé la même performance, sur 200 m papillon.

Et la toute dernière course, le 4x100 m 4 nages dames, a été ponctuée de deux records du monde : celui du relais, amélioré par les Américaines (3:50.40 contre 3:51.55), et celui du 100 m dos, raboté de près d'une demi-seconde par la toute jeune Regan Smith, première à casser la barre des 58 secondes (57.57 contre 58.00). A 17 ans, elle s'était déjà emparée de celui du 200 m dos deux jours plus tôt.

- Lesaffre tremblante -

L'Allemand Florian Wellbrock, sacré champion du monde du 1500 m (14:36.54), douze jours après avoir été couronné au bout du 10 km, devient lui le premier nageur à se parer d'or à la fois en eau libre et en bassin lors d'une même édition des Mondiaux.

Si Dressel aurait presque propulsé à lui seul les Etats-Unis en tête du tableau des médailles (14 or, 8 argent, 5 bronze), une autre Américaine y a généreusement contribué : il s'agit de la co-championne olympique en titre du 100 m, Simone Manuel, désormais double championne du monde en titre de la distance et nouvelle reine du 50 m (24.05), à bientôt 23 ans.

"J'aime bien me mettre le statut d'outsider, ça me permet de garder les pieds sur terre", explique Manuel.

Deux Français nageaient une finale dimanche soir. Quatre jours après sa médaille de bronze sur 800 m dès ses premiers Championnats du monde en bassin, lui qui vient de l'eau libre, Aubry (22 ans) a terminé quatrième du 1500 m, non sans pulvériser de plus de quatre secondes le record de France de la distance (14:44.72 contre 14:48.90). Et Fantine Lesaffre (24 ans), championne d'Europe du 400 m 4 nages mais avec les "mains qui tremblaient" en chambre d'appel pour sa toute première finale mondiale, ne s'est classée que huitième (4:39.68).