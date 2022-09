Mondiaux ISA : Vahine Fierro éliminée au 7e tour des repêchages et titrée en relais avec les Bleus

Tahiti, le 23 septembre 2022 – Dernière Tahitienne en lice aux championnats du monde ISA, Vahine Fierro a chuté, ce vendredi, au 7e tour des repêchages. La native de Huahine se console néanmoins avec la médaille d'or à la Aloha Cup, la compétition en relais.



Après l'élimination de Mihimana Braye, jeudi, aux championnats du monde ISA, Vahine Fierro était la dernière représentante du clan tahitien en Californie. La native de Huahine, renversée jeudi du tableau principal, avait réussi à se remobiliser et à passer dans la foulée sa première série des repêchages. Ce vendredi l'ex-championne du monde junior (WSL) était de retour à l'eau pour le 7e tour des repêchages. Une grosse série, à quatre, pour la Tahitienne qui était opposée notamment à sa coéquipière en équipe de France, Tessa Thyssen, à l'Australienne India Robinson et à l'Allemande Rachel Presti.



Et sur un spot d'Huntington Beach très timide en termes de vagues, Fierro n'a jamais vraiment pu s'exprimer. Elle a débloqué son compteur avec une note de 5, qui pouvait paraitre énorme au vu des conditions. Il lui a manqué ensuite un petit score de 3.27 pour ravir la deuxième place de la série à Rachel Presti. Sur une dernière petite droite en fin de série, la surfeuse tahitienne a tenté le tout pour le tout mais n'obtenait que la note de 3.07. Insuffisant donc pour passer deuxième et pour poursuivre sa route dans ces Mondiaux.



Malgré cette élimination, Vahine Fierro a une nouvelle fois vite rebondi. Retenue pour disputer la Aloha Cup, la traditionnelle compétition en relais des championnats du monde, la Tahitienne a brillé avec les Bleus en passant d'abord les demi-finales, avant de décrocher l'or en finale aux dépens des Etats-Unis.

