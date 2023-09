Mondial-2023: Les Springboks en maîtrise, les Gallois sur un fil

Saint-Denis, France | AFP | dimanche 10/09/2023 - Trois minutes ont suffi aux Sud-Africains pour étouffer les Ecossais et lancer de belle manière la défense de leur titre dimanche à Marseille (18-3) tandis que le pays de Galles a résisté à un époustouflant final des Fidjiens pour décrocher une victoire précieuse (32-26).



Au Stade vélodrome de Marseille, le premier choc du "groupe de la mort" où figure aussi l'Irlande a longtemps été indécis, Sud-Africains et Ecossais se rendant coup pour coup (6-3 à la mi-temps pour les Springboks).



Mais à la reprise, il n'a fallu que trois minutes aux coéquipiers de Siya Kolisi, titulaire moins de cinq mois après une grave blessure à un genou, pour faire la différence.



D'abord par un essai tout en puissance du troisième ligne Pieter-Steph Du Toit en conclusion d'une action lancée sur une mêlée (47e); ensuite sur une perfection de coup de pied dans la diagonale de l'ouvreur Manie Libbok conclue en bout de ligne par l'ailier Kurt-Lee Arendse (50e). 12-0 en trois minutes. Le Chardon ne s'en est pas relevé.



Opposition de style à Bordeaux, où le pays de Galles et les Fidji refermaient dans la soirée la première salve de matches du Mondial-2023, avant un break de quatre jours.



Les Dragons rouges, fragilisés par les déboires financiers de leur fédération, et les Flying Fijians, auréolés de leur victoire historique face aux Anglais à Twickenham en match de préparation (30-22), se sont livré un duel haletant.



Les Gallois, qui menaient 18-14 à la pause, pensaient avoir fait le plus dur en se détachant en milieu de seconde période (32-14 à la 67e) mais sont restés sous la menace jusqu'au bout, les Fidjiens marquant deux essais dans les dix dernières minutes et laissant échapper peut-être la balle de match après la sirène sur un en-avant de Radradra.



Au nombre de points, le XV gallois partage la tête de la poule avec l'Australie, victorieuse elle aussi avec le bonus samedi de la Géorgie (35-15).



En début d'après-midi à Toulouse, le Japon, quart de finaliste il y a quatre ans à domicile, s'est contenté du minimum en disposant du Chili (42-12), avec toutefois le bonus offensif.



Largement favoris face au petit Poucet de l'épreuve, qui disputait le premier match de son histoire en Coupe du monde, les "Brave Blossoms" ont pris la tête du groupe D devant l'Angleterre, victorieuse la veille de l'Argentine.



Les résultats complets de la 1re journée de la phase de groupes:



Groupe A

(08/09) France - Nouvelle-Zélande 27 - 13

(09/09) Italie (bo) - Namibie 52 - 8



Groupe B

(09/09) Irlande (bo) - Roumanie 82 - 8

(10/09) Afrique du Sud - Ecosse 18 - 3



Groupe C

(09/09) Australie (bo) - Géorgie 35 - 15

(10/09) Pays de Galles (bo) - Fidji (bo/bd) 32 - 26



Groupe D

(09/09) Angleterre - Argentine 27 - 10

(10/09) Japon (bo) - Chili 42 - 12



Prochain match :

(jeudi 14 septembre, 21h00): France - Uruguay