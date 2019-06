Mondial-2019: Les Bleues à la fête, en attendant l'Amérique

Le Havre, France | AFP | lundi 24/06/2019 - Le cœur léger mais les jambes lourdes, les Françaises ont la tête tournée vers Reims, d'où sortira, dans la soirée, leur adversaire en quart de finale du Mondial: soit l'outsider espagnol soit, plus probable, l'ogre américain.



Outre la victoire arrachée en prolongation contre le Brésil en 8e de finale (2-1), les Bleues ont signé un nouveau record d'audience dimanche soir: 11,9 millions de téléspectateurs devant TF1 et Canal+. Du jamais vu pour le football féminin.

Les coéquipières d'Amandine Henry, qui ont célébré la victoire jusqu'à 2 heures du matin autour d'un repas avec leurs familles dans un salon du stade Océane, quitteront en début d'après-midi Le Havre, leur port d'attache depuis près d'une semaine.

Direction Clairefontaine où un entraînement les attend à 17H00. Il devrait être léger, l'essentiel étant de récupérer.

Dimanche dans les couloirs du stade, l'état de fatigue a souvent été mis en avant par les joueuses de Corinne Diacre.

Avant de se projeter sur le quart de finale vendredi à Paris (21H au Parc des Princes), "on va d'abord récupérer, bien manger et après on va refaire le plein parce que là j'ai plus de jambes", concédait ainsi Wendie Renard dans un sourire.

"On est très fatiguées, j'ai eu des crampes, c'est très dur. On a laissé beaucoup d'énergie, il va falloir récupérer", complétait Valérie Gauvin, auteure du premier but tricolore.

Les Bleues se seraient bien passées d'une prolongation éreintante, mais c'est souvent le lot des grands tournois. En 1998, Zidane et sa bande s'étaient extirpés d'un tel scénario à deux reprises, en huitième de finale contre le Paraguay (1-0 a.p., avec un but en or) puis face à l'Italie dans la foulée (0-0, 4-3 t.a.b).

- "Supportrice de personne" -

Leurs futures adversaires connaîtront-elles le même sort lundi soir?

A Reims, l'Espagne défie les championnes du monde américaines à partir de 18H00 et pas grand monde ne va parier sur une qualification de la "Roja", même si les Françaises ont laissé croire le contraire.

Les Américaines "ne sont pas encore passées. Ca fait un moment que vous (les journalistes, NDLR) en parlez, si la logique est respectée avec le potentiel qu'elles ont, ce sera un France/Etats-Unis mais pour l'instant ce n'est pas encore le cas", soufflait Renard en zone mixte.

"Tout le monde parle de ce match depuis le tirage, relevait aussi Sarah Bouhaddi. Maintenant il y a l'Espagne qui va donner le maximum, qui a aussi son atout à jouer. On va regarder tranquillement le match (et je ne serai) supportrice de personne", a ajouté la gardienne, très en vue contre le Brésil.

Au Havre, d'où partaient autrefois les transatlantiques vers New-York, les joueuses semblaient toutes avoir accordé leurs violons: non, "Team USA" n'est pas encore qualifiée; non, les Américaines ne font pas peur.

"Si on veut être championnes du monde, il faudra aller chercher toutes les équipes. C'est une phrase bateau mais à nous de faire notre chemin et d'aller chercher ces victoires", a récité Bouhaddi. "On va déjà travailler et se remettre en question, et on verra contre qui on tombe", a aussi développé Amel Majri, la passeuse décisive sur le but salvateur d'Amandine Henry.

- USA au sommet -

Du travail, il y en a effectivement encore pour l'équipe de Corinne Diacre, peu en réussite offensivement et mise en difficulté défensivement. Sans le sauvetage de Griedge Mbock devant Debinha dans la prolongation, le pays hôte serait peut-être éliminé ce lundi...

En première période, "on était trop loin les unes les autres, il n'y avait pas assez de mouvement, c'était compliqué de se trouver entre les lignes", a relevé Wendie Renard, pas au mieux face au Brésil.

Il faudra pourtant être à 100% si, comme c'est attendu, les Etats-Unis se dressent sur la route des Bleues.

Les Américaines sortent d'un premier tour éclatant, avec 18 buts marqués et aucun encaissé lors des trois victoires contre la Thaïlande (13-0), le Chili (3-0) et la plus relevée équipe de Suède (2-0).

Quoi qu'en disent les Françaises, un coup de pouce du destin serait apprécié et une victoire lundi des Espagnoles, espérée. Au premier tour, la "Roja" n'a engrangé qu'une seule victoire contre l'Afrique du sud (3-1), incapable de marquer contre l'Allemagne (0-1) et la Chine (0-0).