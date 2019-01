"Mon patron, c'est moi !", un forum pour aider à créer sa petite entreprise

Ce forum, qui doit se tenir les 12 et 13 février prochains à l'Assemblée, a pour mission d'aider les personnes qui souhaitent se lancer dans l'autoentreprenariat, notamment dans les îles autres que Tahiti.

Face à l'augmentation démographique de Tahiti, avec les conséquences que cela engendre dans les domaines des transports, du coût des logements..., Antonio Perez aimerait infléchir les flux de populations afin de leur permettre de rester vivre dans les différents archipels de la Polynésie. Et pour que la population reste ou s'installe dans les îles, il faut qu'elle ait du travail. " Ce forum doit vraiment soutenir les personnes qui souhaitent créer leurs activités économiques dans les îles ", insiste le représentant.

A cette fin, ces deux journées doivent aider les porteurs de projets en leur proposant, réunies en un seul et même lieu, des réponses aux nombreuses questions qu'ils peuvent se poser. Les futurs entrepreneurs pourront ainsi s'informer sur les démarches, les formations, les dispositifs d’aide et d’accompagnement et les solutions de financements existants.

Parallèlement, différents ateliers seront également proposés, permettant aux participants d’être guidés de manière pratique ayant comme thème "De l'idée au projet" ou encore "Du projet à la réalisation", etc.

Un dispositif exceptionnel de diffusion en streaming sera aussi mis en place pour que les habitants des îles reliées aux câbles Honotua et Natitua puissent suivre le forum. Des projections gratuites seront également organisées dans les locaux de différentes communes comme à Bora Bora, Taputapuatea, Makemo, Hao, Rangiroa, Manihi, Hiva Oa…