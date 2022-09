"Mon Tane est un farani" devient une mini-série

TAHITI INFOS, le 4 septembre 2022 - Stéphane Martino a écrit la pièce de théâtre Mon tane est un farani en 2018. Il l’a jouée deux fois avec Taina Fabre. Depuis, il a repris son texte, l’a complété, a affiné ses personnages pour adapter l’histoire au petit écran. Mon tane est un farani est devenue une mini-série. Elle sera diffusée sur TNTV à partir du 10 septembre.



Au total, il y a 25 épisodes qui durent chacun trois minutes. Ils constituent une mini-série intitulée Mon tane est un farani, comme la pièce éponyme, écrite en 2018 par Stéphane Martino. “ L’idée de faire une série m’a très vite traversé l’esprit. C’est une pièce à sketches .”

Cette pièce raconte l’histoire d’un couple mixte. Elle est une comédie chorale qui se veut être le reflet de la vie à deux. D’un côté il y a Tiare, polynésienne, plutôt jalouse et possessive. Elle est interprétée par Taina Fabre sur les planches comme à l’écran. En face, il y a Stéphane Martino alias Rémi (sur les planches comme à l’écran lui aussi). Il est métropolitain, râleur, critiqueur, beauf. Tiare l’appelle ‘mon rori’. L’auteur s’est amusé des caractéristiques et travers de chacun.





Un cadeau de la vie



Le texte original a quelque peu évolué pour pouvoir être découpé et adapté au petit écran. “ Par exemple, j’ai décrit la rencontre du couple dont je ne parle pas dans la pièce ”, précise Stéphane Martino qui a aussi : “ choisi un métier aux deux protagonistes, ajouté des moments de vie, des situations ”. Il dit qu’il a également “ affirmé le côté branleur ” de Rémi. “ Je lui ai cherché et trouvé tous les défauts du mec qui ne fait rien ! Il traîne à la maison. Il ne s’occupe de rien, il laisse son linge trainer partout… Il ne fait que jouer à la console. Un cadeau de la vie quoi ! ”.



Rémi est un auteur qui n’écrit pas grand-chose, Tiare, elle, est avocate. Elle va lui demander de s’occuper de la maison pendant qu’elle part travailler. Ce qui est à l’origine d’amusantes scènes à en croire Stéphane Martino.



Le tournage de la mini-série a eu lieu en juillet, en intérieur exclusivement. Elle a été réalisée par Larry Krupper de Lucid Dreams Productions. La pièce pour sa part sera reprise sur scène du 4 au 6 novembre au Petit théâtre de la Maison de la culture.



Diffusion



La mini-série sera diffusée sur TNTV le samedi et le dimanche à 17h45 à partir du 10 septembre. Les 25 épisodes durent 3 minutes chacun.

Réalisation de Larry Krupper de Lucid Dreams Productions.

FB : Mon tane est un farani





Rédigé par Delphine Barrais le Dimanche 4 Septembre 2022 à 17:50 | Lu 246 fois