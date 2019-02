" Mon Patron, c’est moi ! ", un forum pour passer du "rêve" à la réalité !

Et ils étaient nombreux ce matin à "rêver" de monter ou de développer leur activité, à l'image de Patrick Manaia, qui vit à Raivavae. "Avant, je n'avais pas de boulot, il y a 8 mois, avec ma femme, on a créé une activité de pique-nique sur le motu piscine, on a déjà eu 600 clients environ. Maintenant, on aimerait bien se développer en faisant un camping et en proposant des activités nautiques comme du snorkeling… Alors, je suis venu ici pour essayer de voir comment je peux faire, si je peux avoir des financements ?".

Même interrogation pour Christian et sa femme qui souhaitent créer leur stand de lait de coco au marché de Pirae, "On a besoin d'un peu d'argent pour acheter les machines pour les jus, on est venu pour voir ce qu'il y a. On n'a pas de boulot, on n'a pas peur de travailler" , explique l'homme, qui espère bien pouvoir démarrer son activité très bientôt.

Et des projets, il y en avait de tous les domaines, de tous les styles, de prestataire de tourisme à l'apiculture, en passant par l'artisanat, la mode, la pêche ou encore l'agriculture… Selon, le président du CESC, Kelly Asin-Moux, "huit entreprises sur dix en Polynésie sont des petites entreprises" .

Un rêve à portée de main pour beaucoup ! Mais si les idées foisonnent, le porteur de projet, pour concrétiser son rêve, a souvent besoin d'être conseillé ou accompagné dans la création de son activité.

Ainsi, tout au long de ces deux jours de forum, les entrepreneurs en herbe peuvent se renseigner auprès des nombreux professionnels présents sur les démarches, les formations, les dispositifs et les financements possibles. Différents ateliers pratiques et des témoignages sont également proposés pendant ce forum pour aider tous les porteurs de projet à devenir leur propre patron !