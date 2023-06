Mon Fare Niau devient une comédie musicale

TAHITI, le 14 juin 2023 - Dans la série des soirées Hīmene a tau, voici venu le 3e opus. Il reprend les personnages et le cadre du spectacle Mon Fare Niau donné en octobre 2022. Mais il propose une toute nouvelle histoire. Au programme : musique du Tahiti d’antan, chant, danse, projections de vidéos avec des images inédites. De plus, quelques passages seront joués par des comédiens.



Hīmene a Tau est un spectacle musical qui transporte ses spectateurs dans le Tahiti d’antan. Il rend hommage aux grands noms de la chanson polynésienne. Le concept, imaginé le musicien Felix Vilchez, mis en place et affiné par l’ensemble des artistes impliqués, remporte un invariable succès depuis novembre 2021. Le troisième opus est consacré au fare niau, témoin silencieux de la vie de famille, de ses joies, ses peines et ses espoirs.



“ Nous avons fait les premières représentations de Mon Fare Niau en octobre dernier, je pensais le rejouer tel qu’il était mais, finalement, c’est une nouvelle histoire que nous proposerons ce week-end ”, annonce Felix Vilchez. En plus, les spectateurs auront le plaisir de voir des passages joués, des textes interprétés. “ On tend vers la comédie musicale .”



Sur scène, se trouveront toujours des chanteurs (Reia Poroi et Antoine Arakino), des musiciens, des danseuses et danseurs. Il y aura également des projections de vidéos avec des images inédites, une voix off qui apportera des précisions régulièrement mais aussi deux acteurs, Hugo Oopa et Tuariki Teai. “ Tuariki est un jeune garçon de 13 ans très talentueux, une pépite ”, annonce Felix Vilchez. Il prend des cours de théâtre et de ‘ōrero au conservatoire avec John Mairai depuis plusieurs années déjà.



Du rire et des surprises



Ce nouveau spectacle raconte l’histoire d’un couple, Matai et Hinano. Ils se séparent. “ Dans la première version de Mon Fare Niau c’est l’homme qui partait, cette fois-ci c’est la femme qui s’en va. Elle met un terme à la relation au tout début du spectacle ”, raconte Felix Vilchez. L’homme reste seul avec son fils. Il est alors question de transmission, de la Terre généreuse, de la mer qui nourrit, du respect de l’un et de l’autre. L’enfant pose de nombreuses questions. Puis, finalement, Hinano revient. L’histoire se termine bien. Les artistes promettent un voyage dans le temps, du rire, et des surprises.



Une partie du texte sera en français, l’autre en tahitien. Pour la suite et pour faire évoluer ce spectacle Felix Vilchez souhaite faire appel “ aux sages ” de la langue tahitienne.



Pratique



Le 16 et le 17 juin au Petit théâtre

À 19h30.

Tarif : 4 800 Fcfp.

Billets en vente

Le 16 et le 17 juin au Petit théâtreÀ 19h30.Tarif : 4 800 Fcfp.Billets en vente en ligne , par mail ( [email protected] ) ou par téléphone : 89 71 16 01.



Rédigé par Delphine Barrais le Mercredi 14 Juin 2023 à 17:38 | Lu 375 fois