Moetai Brotherson intervient à Moorea

Tahiti, le 9 septembre 2024 - Après l’interpellation par les riverains et les amateurs de kite-surf sur les réseaux sociaux, le président du Pays, Moetai Brotherson, a choisi à son tour les réseaux sociaux pour donner sa position sur les travaux de construction qui débutent à Tiahura, à Moorea.



Sur les photos mises en ligne, une digue est clairement mise en place afin de protéger la berge de la montée des eaux et protéger une construction, au détriment de la plage de sable blanc, non loin du spot des Tipaniers, très prisé par les amateurs de kitesurf pour ses conditions de vent.



“La Présidence ne dispose à ce jour d’aucune information sur la nature des travaux envisagés par le ou les propriétaires privés”, explique Moetai Brotherson. “Sous cette réserve, je précise que les travaux évoqués [par Radio 1, NDLR] n’ont fait l’objet d’aucune demande d’autorisation auprès de la Direction de la construction et de l’aménagement (DCA).”



Le président précise, que “s’ils devaient être réalisés, ceux-ci seraient incompatibles avec les prescriptions réglementaires du plan général d’aménagement”.



En conclusion de son message, Moetai Brotherson explique que “la DCA s’est immédiatement rapprochée de la commune de Moorea pour recueillir les informations nécessaires afin d’entamer les démarches idoines. Enfin, la Direction de l’équipement procèdera aux vérifications d’un éventuel empiètement non-autorisé du domaine public maritime. À cet égard, il est rappelé que l’occupation non-autorisée du domaine public du Pays donne lieu, notamment, à l’établissement d’une contravention de grande voirie”.

Retour du projet d’hypermarché Concernant un autre sujet, toujours sur l’île de Moorea et toujours avec un large écho sur les réseaux sociaux, le président du Pays répond à l’interpellation de l’association Tahei auti ia Mo’orea au sujet de la volonté du groupe Wane de construire, malgré un avis contraire de l’Autorité de la concurrence, son hypermarché à Moorea. “En ignorant délibérément l’avis de l’APC, le groupe Wane fait preuve d’un mépris total de l’état de droit et des intérêts des consommateurs et commerçants locaux”, explique le communiqué de l’association. “Cette concurrence déloyale risque d’entraîner la fermeture de nombreux commerces historiques, provoquant ainsi des pertes d’emplois et une homogénéisation de l’offre commerciale.”



L’association fait état d’une autorisation de la DCA le 6 septembre dernier de construire ce magasin et interpelle les élus de l’île, le gouvernement et la population à se mobiliser.

Commentant ce communiqué, Moetai Brotherson “rappelle la règle et corrige des erreurs d’interprétation” : “L’avis de l’APC n’est pas une prescription réglementaire à laquelle est soumise la DCA pour la délivrance de l’autorisation de travaux immobiliers”, explique-t-il comme pour cautionner la reprise du dossier. “L’instruction des permis de construire se fait en tenant compte notamment du code de l’aménagement, du PGA de Moorea, du code de l’environnement”. Et, concernant l’ouverture prévue de cet hypermarché, “il n’y a pas en l’espèce d’incohérence institutionnelle”, estime le président.



Moetai Brotherson conclut sur ce paradoxe au cœur de l’affaire : “Tu peux avoir ton permis de construire pour un bâtiment mais ne pas avoir in fine le droit d’exercer l’activité que tu avais prévue dans ce bâtiment.”



Lundi 9 Septembre 2024