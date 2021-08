Moetai Brotherson demande "pardon" pour sa participation au mariage

Invité et présent au mariage du vice-président jeudi, le député Moetai Brotherson a réagi dimanche après-midi à son domicile en Facebook live. Appelant à "retrouver de l'humanité" et déplorant les "commentaires haineux" postés sur les réseaux sociaux ces derniers jours, le député Tavini a souhaité faire son mea culpa après sa participation au très décrié mariage. "À tous ceux que ça a contrarié, choqué, peiné, attristé, scandalisé, je vous demande de me pardonner", a expliqué l'élu, reconnaissant avoir fait "une erreur de jugement", une "grosse connerie" en participant à ce mariage. Le député a estimé que "tous les politiciens qui étaient présents ce jour là devraient demander pardon".Un mea culpa auquel Moetai Brotherson a tout de même souhaité ajouter plusieurs messages. D'abord fustigeant la position de l'État, avec la présence d'un "fonctionnaire haut-placé" sur place, et en estimant que le haut-commissaire, qui était invité, mais n'a pas participé au mariage, n'avait pas réagi suffisamment rapidement pour faire interdire l'événement. Ensuite, en expliquant avoir quitté le mariage après avoir été "choqué" et "dérangé" par le discours du président du Pays dénonçant la "jalousie" des personnes critiquant l'organisation d'un tel mariage. Et surtout, en réaffirmant avoir quitté les lieux avant les entorses au protocole sanitaire. "Il n'y avait pas encore Elvis Presley et tout ça..."