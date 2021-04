Moetai Brotherson défend une proposition de loi sur le nucléaire

A travers cette proposition de loi, Moetai Brotherson propose l'introduction d'une dimension environnementale, inexistante dans la loi Morin, avec la mise en place d'une commission composée de parlementaires de tous les groupes et de "personnalités qualifiées". Elle aura pour mission principale de proposer un programme de dépollution, de traitements, d'assainissement et de gestion des sites des essais nucléaires mais également des déchets issus de ces essais. "Il y a eu un démantèlement sur les sites mais pas de dépollution", précise le député. Il rappelle d'ailleurs qu'il avait assisté "à ce qu'on appelle la dépollution de Hao". "On grattait les sols, on faisait du déplacement de tas, on abattait des arbres, on jetait des déchets dans le lagon ou dans le grand bleu. Ce n'est pas ce que j'appelle une dépollution", a taclé le député. Le parlementaire ajoute aussi qu'il existe à Moruroa "des gros puits où il y a des quantités de matières radioactives non négligeables". "Vous avez aussi le banc Colette au fond du lagon de Moruroa où il y a toujours du plutonium". Le député voudrait que l'Etat assume les conséquences environnementales des essais sans attendre "que Moruroa ne s'effondre".



Le député de la Polynésie, a également évoqué l'introduction de concepts nouveaux, tels que la prise en charge des soins médicaux et pas seulement de l'indemnisation du préjudice subi par les victimes. "Si vous êtes victimes des essais nucléaires et que vous êtes indemnisé, on vous donne une fois une sommes d'argent et après vous continuez à vivre avec votre ou vos cancers" Alors que pour le député : "Il faut vous soigner et cela coûte des sous et cela n'est pas pris en charge, ce n'est pas normal". Autre concept nouveau, la prise en charge des "victimes collatérales" comme les proches des victimes. Moetai Brotherson souhaiterait la même disposition que pour "les pupilles de la nation". "Dans la mesure où c'est l'Etat qui a causé le décès de la personne (...). Je pense que c'est l'Etat à prendre en charge, pas tout mais une partie et au moins l'éducation des enfants"